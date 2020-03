Diputados nacionales analizan bajar sus sueldos

Luego del cacerolazo de este lunes por la noche, varios sectores políticos del país están analizando recortes. La Cámara de Diputados ya dio algunos detalles del recorte que realizarán.

Sergio Massa, habría dispuesto un recorte presupuestario que consistiría en una reducción del 40% en los salarios de los legisladores. También contemplaría suspensión de asesores, remate de autos y restricción de pasajes y viajes.

Según trascendió, prevén un recorte de fondos del orden de los 200 millones de pesos, en cinco meses. Este dinero sería destinado a organizaciones de salud o a la Cruz Roja Argentina.

La decisión sería anunciada este martes por el presidente de la Cámara, Sergio Massa.

Esta medida está vinculada al reclamo social, que se hizo sentir en la noche del lunes con un cacerolazo que se replicó en varias partes del país, en reclamo de que los políticos argentinos se bajen el sueldo, como lo hicieron los funcionarios de países limítrofes como Uruguay o Paraguay.

A través de WhatsApp, se viralizó una cadena que llamaba a hacer ruido en ventanas, balcones y terrazas para «que los funcionarios hagan también un esfuerzo económico», como el que están haciendo miles de personas que no pueden trabajar, no cobran un sueldo fijo y no aplican para ninguno de los subsidios anunciados.