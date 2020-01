El 2020 arranca con todo para el windsurf mendocino

Así lo explicó el presidente de la asociación local, Alejandro Reynaud, en su visita a la Subsecretaría de Deportes.

En la mañana de este jueves, el director de Deporte Federado y Alto Rendimiento, Rodrigo Araya, se reunió con el presidente de la Asociación Mendocina de Windsurf, Alejandro Reynaud, que lo puso al tanto sobre las futuras competencias que se desarrollarán en la provincia y solicitó apoyo para los eventos que se avecinan. El presidente llegó acompañado del destacado timonel, Fernando Consorte.

Reynaud informó que a fines de febrero arranca el Campeonato Sudamericano para las clases Raceboard y BIC, con una participación importante de las categorías BIC, que sería la clase olímpica de los juveniles. “Vamos estar representados por varios timoneles. Los chicos están entrenando a full esta semana. Venimos del final del Campeonato Argentino, que fue en Buenos Aires en diciembre, en el que obtuvimos muy buenos resultados en cuando a las categorías BIC techno sub 15, que fue campeón Nicolás Almenara”.

En el Sudamericano participarán Gerónimo, Nicolás y Constanza Almenara, Ignacio Wuilloud, Benjamín Soler, Nadia y Luciana Heras, entre otros deportistas, en la categorías olímpica juvenil, que es la BIC techno 293, según informó el presidente.

Luego será el turno del Campeonato Sudamericano de Foil, Fórmula Foil y Fórmula. “Es el primer campeonato que se hace en Argentina, en Sudamérica, categoría 2020-2024, que es nueva y es olímpica. Se desarrollará en el Lago de Potrerillos, del 11 al 15 de marzo, y contará con la participación de timoneles de toda Sudamérica que hoy compiten en R:SX y están mutando a Foil”, explicó.

Además, del 23 al 25 de marzo llega la primera fecha del Gran Prix de la República Argentina de las categorías de Raceboard y Bic, también en Potrerillos. Será la primera de cuatro fechas que se corren a lo largo del año. Ahí también participan categoría BIC y Raceboard. Al respecto, Reynaud afirmó que “los chicos van estar bien afilados, porque van a venir con mucho entrenamiento, en época en que se puede navegar tranquilo, que es en verano. Vamos a tener un marzo agitado en el windsurf”.

Finalmente Reynaud destacó: “Estamos muy conformes con el semillero. Hoy en día tenemos un grupo de 20 chicos que están entrenando. Hemos logrado abrir una escuela con dos profesores. Están totalmente cuidado y apoyados por la gente que ya viene navegando hace años, con bastante presencia en todos los campeonatos”.

El presidente llegó acompañado por Fernando Consorte, quien comentó cómo se viene el 2020 en su carrera deportiva. “Ahora me estoy preparando para el Sudamericano de Raceboard, que es la clase por así llamarla principal mía, que es la que me dedico. Es en febrero del 21 al 25. Después tengo el Sudamericano acá en Mendoza que es el de Fórmula Foil, que otra clase distinta, que hace un mes y medio me subí a esta nueva modalidad y estoy entrenado para esta nueva modalidad.”

“Después tengo en la clase Raceboar, todo lo que es la fecha del ránking argentino que la primera es en Mendoza, en marzo, posterior al Sudamericano de Foil. En abril-mayo tengo el Campeonato Europeo en Polonia; en julio el primer Mundial de Raceboard en Hungría; después tengo el otro mundial del Máster en Hondarribia, España y estoy viendo, según como llego, alternando las distintas clases en las que me subo y me bajo, a ver si llego a correr en el Mundial de Suiza de Fórmula Foil, que es en septiembre”, explicó el timonel lujanino ARG355.