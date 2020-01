El arcón de los recuerdos: mendocinos destacados hace un año

Por JORGE ALEJANDRO MÁRQUEZ / Estos son los momentos más sobresalientes del deporte de Mendoza durante el primer mes del 2019. Marcelo Gómez era presentado como entrenador del Tomba, club que aquel mes apareció entre los mejores 30 equipos del mundo. Fallece Pedro Adelmar Manfredini.

1 de enero de 2019

Voleibol: El equipo malargüino se consagró campeón de la Liga Sureña de Vóley y además Érica Santander fue distinguida con el premio a la mejor jugadora del torneo 2018. Las protagonistas de aquella hazaña fueron: Sofía Pérez (armadora), Érica Santander y María José Oviedo (puntas), Luciana Vázquez, Sofía Ortega (centrales), Victoria Oviedo, Agustina Ortega (opuesto) y Vanesa Guajardo (libero). El entrenador era Daniel Balverdi y la asistente fue Silvina Becerra.

2 de enero de 2019

Fútbol: Finalmente fue presentado Marcelo Gómez como el nuevo entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba. El “Negro” estuvo acompañado aquel día por José Mansur , Presidente del Expreso, y dejó varios conceptos en su primera conferencia de prensa. El ex volante aseguró que evaluó muchas cosas antes de llegar al Tomba y que estaba cumpliendo un sueño: “evalué todo, es el club ideal para poder hacer mi trabajo y aportar la experiencia de mis años con los juveniles de Vélez”. No fue una buena experiencia para el ex jugador de Vélez y River, entre otros.

5 de enero de 2019

Beach Voley: Tras un buen descanso, en un año intenso de competencia como lo fue el 2018 y que cerró con la conquista de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, disputados en Buenos Aires, el tunuyanino Bautista Amieva arrancó aquel día la pretemporada 2019 que tendría como principal objetivo la clasificación a las Olimpíadas de Tokio 2020, el gran objetivo.

6 de enero de 2019

Rally Dakar: Comenzaba el Rally Dakar 2019 con la largada simbólica desde el circuito de playas de Magdalena del Mar en la República de Perú. La etapa inaugural largó desde Lima rumbo a la ciudad de Pisco con un enlace de 247 kilómetros y una especial de 84. Franco Caimi en motos, Orlando Terranova y Bernardo Graue en autos y Federico Villagra y Adrián Yacopini (más la presencia de Ricardo Torlaschi) en camiones fueron los mendocinos que intervinieron en la legendaria competencia que por última vez se corrió en nuestro continente.

7 de enero de 2019

Fútbol: Gimnasia y Esgrima, dirigido por aquel entonces por El Chaucha José María Bianco, arrancó aquel día con la pretemporada luego de una práctica matutina realizada en el Predio Blanquinegro situado en Las Heras. El equipo Mensana se trasladó hasta Potrerillos donde realizó los trabajos más específicos de fuerza y potencia pensando en la segunda parte de su campaña en el certamen de la Primera Nacional.

9 de enero de 2019

Triatlón:Yamil Amuch, deportista sanrafaelino de 26 años que corre para el Club Mendoza de Regatas, obtuvo el tercer puesto en una competencia disputada en la ciudad de Emblase, Provincia de Córdoba demostrando una vez su notable capacidad en la disciplina.

9 de enero de 2019

Balonmano:El entrenador del seleccionado argentino de handball, el español Manuel Cadenas, definió aquel día la lista de los 16 jugadores que jugaron el Mundial de Alemania y Dinamarca y la mala noticia para Mendoza fue que Andrés Moyano se quedó afuera de los convocados.

11 de enero de 2019

Fútbol: Godoy Cruz Antonio Tomba aparece aquel día en el puesto 29 en el nuevo ranking mundial de clubes que se actualizó esa semana, siendo el sexto mejor equipo argentino en el escalafón. Por detrás de River (aparecía en el tercer escalón del podio), Boca (10), Racing Club (13), Defensa y Justicia (17) e Independiente (21). El gran año del equipo bodeguero obviamente fue el que sustentó ese ascenso en el ranking internacional. El Expreso registró 62 unidades en 30 partidos si se suman los dos semestres del año 2018 y terminó segundo en la general, detrás de Racing (65). Estuvo mucho tiempo invicto y su clasificación a la Copa Libertadores fue otro galardón que pudo colgarse con orgullo en el pecho.

12 de enero de 2019

Natación: Martina Oriozabala Frettes con tan sólo 17 años se convertía en la nadadora más joven de la historia en haberse clasificado para la icónica maratón acuática Santa Fe-Coronda, un galardón que no es sencillo de colgarse. La hija del recordado Gustavo, uno de los nadadores más importante que ha tenido la natación en aguas abiertas a nivel mundial, comenzaba a descollar en una temporada que iba a ser brillante para la entrenada por Claudio Capezzone, Roberto Del Podio y Luciano Farías, tres grandes deportistas de nuestra provincia.

13 de enero de 2019

Ciclismo: El Lobito Gabriel Brizuela, corredor de la Municipalidad de Guaymallén por aquel entonces, encaraba la recta final del Campeonato Mendocino de Ruta 2018/19 al frente de la clasificación general. El tricampeón de la Vuelta de Mendoza encabezaba la tabla de posiciones con 19 unidades, producto de dos victorias y un tercer puesto. El Lobito había conquistado las vueltas a Tupungato y Lavalle y fue tercero en San Martín. Por su parte, el campeón defensor, El Satanás Mauricio Páez de la Municipalidad de Godoy Cruz le seguía los pasos y con un buen cierre de campeonato logró atrapar su segundo cetro rutero.

14 de enero de 2019

Beach Voley: Hernán Banini y Cristian Lemes, se consagraron campeones aquel día de la cuarta fecha del Circuito Mendocino de beach volley, la cual se disputó en el Andino Tenis Club. La pareja representante de la UNCuyo se impuso a la sanjuanina integrada por Ernesto Nielson y Marcos Peña por 2/0 (22/20 y 21/16). Terceros se ubicaron Fernando Miranda y Mario Carosio al superar a Emiliano Arboit/Daniel Videla, 21/17, mientras que en damas se consagraron campeonas Bárbara Ormello y Alicia Ruiz, quienes vencieron a las hermanas Ossana y Aimé Lemes, 2/1 (10/21, 21/12 y15/12). El tercer lugar fue para la dupla compuesta por Carolina Ovejero y Cintia Onetto.

17 de enero de 2019

Beach Voley: Las tunuyaninas Eugenia Tuliz y Laura Moreno se consagraron campeonas ese día de la primera etapa del Circuito Argentino de beach volley que se jugó en Las Grutas, Río Negro. La dupla mendocina que durante el 2018 conquistó varios podios en el nacional, arrancó el año con todo.

19 de enero de 2019

Voleibol: El debut ideal y soñado no pudo ser para Tunuyán Voley que aquella noche arrancó la Liga Argentina A-2 con una caída frente a Ateneo de Catamarca, por 3/1, en el marco del primer weekend de la Zona C. Los Manzanitas tuvieron un gran poder de convocatoria aquella calurosa noche veraniega y la victoria la alcanzarían en la noche siguiente al derrotar a San Lorenzo Alem de Catamarca, por 3/2 (25/18, 23/25,19/25, 29/27 y 17/15).

20 de enero de 2019

Ciclismo: El neuquino Maximiliano Navarrete, corredor por aquellos días de la formación Fas Electricidad-Maderera López de San Rafael, se quedó con la victoria en la 10° fecha del Campeonato Mendocino de ruta 2018/19, sobre un trazado de 132 kilómetros.

21 de enero de 2019

Fútbol: Pedro Adelmar Manfredini, uno de los que escribió las páginas más gloriosas del fútbol mendocino, falleció aquel día en Roma a los 83 años. Manfredini surgió en el Deportivo Maipú y sus grandes actuaciones hicieron que Racing se lo llevara para ser campeón en 1958, siendo él el goleador del torneo. Al año siguiente jugó la Copa América para la Selección Argentina, donde se consagró campeón. Ese torneo lo catapultó a Europa, donde la Roma se hizo de sus servicios y terminó transformándose en ídolo de los romanos, luego de cinco años gloriosos. Tras dejar a la capital de Italia, Manfredini jugó en Brescia y Venezia, para luego regresar a Sudamerica y terminar su carrera en Deportes La Serena de Chile. Manfredini dejó una marca tan grande entre los hinchas del fútbol argentino, a pesar de sólo haber jugado un año, que lo recuerdan en “El Secreto de sus ojos”, película argentina que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año 2010.

22 de enero de 2019

Básquetbol: Rivadavia Básquet venció aquella noche a Parque Sur por 84 a 81 en un vibrante partido que se definió en los últimos instantes en el estadio Naranja. Trejo, Llaver y Lazcano fueron los puntos altos de un Rivadavia que recuperaba la sonrisa para encarar una gira de tres partidos por Entre Ríos por la Liga Argentina.

22 de enero de 2019

Voleibol: La ciudad de Mendoza fue confirmada como sede de la Liga de las Naciones de Vóleibol, partidos que se iban a disputar entre el 31 de mayo y el 2 de junio, según anunció aquel día la Federación Argentina (FEVA). San Juan se había postulado en primer lugar para albergar la segunda edición de la Liga, pero como las elecciones provinciales en esa provincia se adelantaron para el 2 de junio, Mendoza asumió el compromiso de organizar la VNL de vóleibol. Con este evento se inauguraría de manera oficial el estadio Aconcagua Arena en la Villa Deportiva.

22 de enero de 2019

Triatlón: El atleta mendocino Yamil Hamuch alcanzaba el quinto lugar en la tradicional competencia de triatlón en la ciudad entrerriana de La Paz, prueba que tuvo una distancia sprint 750 metros de natación en las aguas del Paraná, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de trote.

23 de enero de 2019

Fútbol: El mendocino Rogelio Funes Mori, en aquel entonces jugador del Monterrey de México, manifestó su deseo de vestir la casaca del seleccionado mexicano, pero ese objetivo no sería posible por haber jugado para el equipo argentino sub-20 en el año 2011. “Me encantaría jugar en el seleccionado mexicano. Estoy agradecido a este país y a su gente que me tratan con cariño. La verdad que me encantaría, llevó casi cuatro años aquí en México jugando y si me llaman voy de cabeza”, comentó el ex goleador de River Plate a la TV Azteca.

24 de enero de 2019

Hockey sobre césped: Las jugadoras mendocinas Silvina D”Elía, ex Marista; y Priscila Jardel, ex Los Tordos, fueron convocadas aquel día por el entrenador Carlos Retegui para el juego del debut de Las Leonas ante su similar de Bélgica, en el ámbito de la Liga Mundial, que se disputaría en la ciudad de Córdoba. Las mendocinas cumplirían un destacado papel en el equipo Albiceleste.

24 de enero de 2019

Fútbol: El Club Sportivo Independiente Rivadavia, uno de los clubes de fútbol más emblemáticos de la provincia de Mendoza, cumple 106 años de vida. Aquel día el simpatizante de Independiente asistió al estadio Bautista Gargantini para ver el encuentro amistoso ante Athletic Bernechea de la República de Chile, equipo al que doblegó por 2 a 1 con anotaciones de Castro y Lucero.

25 de enero de 2019

Fútbol: Mal debut del Tomba en la Súperliga. En el inicio del ciclo de Marcelo Gómez el Expreso cayó 2 a 0 ante Lanús. El equipo se desmoronó con los goles del Granate convertidos por Tomás Belmonte y Lautaro Acosta. Godoy Cruz dejó una pálida imagen en el Malvinas Argentinas.

28 de enero de 2019

Voleibol:La Municipalidad de Tunuyán sumó dos victorias aquel fin de semana frente a Belgrano y La Matanza, por 3/0 y 3/0 en la provincia de Buenos Aires. De esta manera el equipo de Dan Andraos quedaba segundo en tabla en la zona C que lideraba el invicto UVT de San Juan en la Liga Argentina A/2.

30 de enero de 2019

Fútbol: Godoy Cruz mostraba una de sus peores caras ya que aquella noche fue goleado por River 4 a 0 en un partido pendiente por la fecha 13 que se jugó en el Malvinas Argentinas. Los goles del Millonario fueron convertidos por Lucas Pratto, en dos oportunidades, Rafael Santos Borré, de penal, y Matías Suárez. Otra pobre presentación del Bodeguero mendocino.