El Barcelona de Lionel Messi goleó de visitante a Villarreal

Barcelona goleó esta noche como visitante a Villarreal , de buena temporada, por 4 a 1 con un Lionel Messi que influyó mucho en el triunfo.

El Barcelona de Lionel Messi, más allá de mantenerse a cuatro del Real, tranquilizó con el triunfo ante Villarreal.

Precisamente con el entrenador en el ojo de la tormenta y Lionel Messi frenando las tratativas para la renovación de su contrato. Además de la polémica luego que el francés Griezmann jugara solamente dos minutos ante Atlético Madrid, todos los planetas se alinearon a favor del Barcelona.

Por empezar, Luis Suárez, marcó un golazo. Fue luego de haber sido fustigado tras el 2-2 con los de Diego Simeone, señalado por prácticamente no haber «tocado» el balón en ese juego.

Después del gol en contra de Pau Torres y el empate conseguido por Gerard Moreno, a los 20 minutos Messi tuvo uno de sus arranques. A pura gambeta para cederle el balón al uruguayo que abrió el pie izquierdo y lo clavó en el ángulo superior al arquero Sergio Asenjo.

Pero el síntoma más notorio de la buena noche que tenía el «Barsa» se produjo a los 45 minutos de esa etapa inicial. Fue con otra acción individual y posterior habilitación con pisada hacia atrás de Messi a Griezmann, para que el francés la «pinchara» como hizo en la temporada pasada y en un resultado similar también como visitante el rosarino ante Betis, para superar al levemente adelantado Asenjo con roce del balón en el travesaño incluido.

Griezmann, que volvió a ser titular, fue reemplazado sobre el final del partido por el guineano Ansu Fati, autor de la cuarta conquista «blaugrana». Previamente a Messi le anularon un gol a instancias del VAR que provocó los gestos irónicos de Gerard Piqué. Y también se sumó hoy el presidente Josep María Bartomeu, quien dijo que ese sistema arbitral «no está a la altura».

El próximo miércoles Barcelona recibirá en un nuevamente desierto Campo Nou a su clásico rival de la ciudad. Y podrá ser el verdugo que termine enviando a los «periquitos» al descenso.

Por su parte, Real Madrid venció hoy como visitante por 1 a 0 al Athletic Bilbao. Afianzó su liderazgo en La Liga de España, al tomar una distancia de siete puntos respecto del escolta Barcelona, por esta 34ta. fecha.

Con un gol de penal de Sergio Ramos a 17 minutos del final. Luego de la consulta al VAR, el equipo de Zinedine Zidane volvió a ganar por la mínima diferencia. Y amplió una ventaja que lo perfila como gran candidato al título cuando restan otras cuatro fechas.

En un partido muy parejo, que recién en la segunda parte pudo volcar a su favor, Real Madrid encadenó su séptima victoria consecutiva. Sigue con puntaje ideal desde que se retomó la temporada luego del receso por la pandemia de coronavirus.

En tanto, el defensor argentino Jonathan Silva marcó el gol de la victoria por 1 a 0 de Leganés. Fue como visitante, sobre el mencionado Espanyol, que tuvo la expulsión del delantero Jonathan Calleri. Y quedó a un paso del descenso a la segunda división del fútbol español.

Los peores equipos de la Liga de España

En el duelo entre los dos peores, Leganés se impuso por el gol de Jonathan Silva, ex Estudiantes de La Plata y Boca. Fue a los 8 minutos del segundo tiempo, y dejó a Espanyol al borde del descenso.

Matías Vargas y Jonathan Calleri fueron suplentes en el equipo catalán, pero la nota negativa la dio el exdelantero de All Boys y Boca al ser expulsado a dos minutos del final por protestas al árbitro.

Espanyol está hundido en la última posición con 24 puntos, a 11 de Eibar y Celta, los primeros equipos afuera de la zona de descenso, cuando restan doce en juego y podría retroceder a la Segunda División en la próxima jornada.

A pesar del triunfo, Leganés tiene apenas cuatro puntos más (28) que su rival pero recortó la distancia con Mallorca (29), que el viernes abrió la fecha con derrota ante Atlético de Madrid (3-0).

Este fue el primer gol en la campeonato para el platense Silva, quien a los 26 años atraviesa su segunda temporada en Leganés. En el banco de suplentes del ganador estuvo el argentino Alexander Szymanowski.

Por su parte Osasuna, con Facundo Roncaglia como titular, no pudo con Getafe, que tuvo al arquero Leandro Chichizola como suplente, y el empate sin goles no favoreció a ninguno de los dos, ya que el local sigue sin perspectivas en la undécima posición y el visitante no pudo rebasar a Villarreal en la qujnta posición y así aprovechar su caída frente a Barcelona para meterse en la clasificación a Europa League, ya que permaneció en el sexto lugar y se quedó en ubicación de repechaje a ese certamen.

– Resumen de la fecha –

Viernes: Atlético de Madrid 3-Mallorca 0.

Sábado: Celta de Vigo 1-Betis 1, Valladolid 1-Alavés 0 y Granada 2-Valencia 2.

Hoy: Athletic de Bilbao 0-Real Madrid 1, Espanyol 0 – Leganés 1, Osasuna 0 – Getafe 0 y Villarreal 1 -Barcelona 4.

Mañana: Levante-Real Sociedad (14.30, 19.30 de España) y Sevilla-Eibar (17, 22).

Principales posiciones: Real Madrid 77; Barcelona 73; Atlético de Madrid 62; Sevilla 57; Villarreal 54; Getafe 53; Real Sociedad 50; Athletic de Bilbao 48; Valencia y Granada 47.