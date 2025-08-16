Roberto González, para muchos “el Señor del Bonarda argentino”, encabezó el nuevo pensamiento sobre los consumidores de vinos, enfocado en las generaciones de jóvenes que aspiran a descubrir nuevos productos todo el tiempo, una tendencia que ya también los tradicionales comenzaron a demostrar.

Los nuevos modos de consumo que enfrenta el vino a nivel global no es ajeno al mercado interior argentino basado en la inmediatez de la comunicación de los productos que recorren el universo digital y que exige a los elaboradores a estar muy atentos a las exigencias de quienes surfean una llamativa ola gigante con innumerables propuestas a ser descubiertas.

Esos modos son de los que hablan y debaten los tanto los nuevos como los expertos enólogos enfrascados en la maravillosa posibilidad que hoy plantean los consumidores jóvenes que no poseen límites a la hora de premiar con sus elecciones a vinos frutados, con baja graduación alcohólica, con el retorno de antiguas variedades aromáticas y coloridas que en la boca expresen intensidad de sabores y evoquen momentos inolvidables.

Roberto González, gerente de enólogos de Nieto Senetiner, feliz por el resultado de la reciente edición número 12 de la Wine Expo desarrollada en el Hotel Hilton de Guaymallén, destacó la participación, “de mas de 130 bodegas que presentaron más de 600 etiquetas entre las que se observaron a muchos emprendimientos chicos que demostró la movilidad que tiene hoy la industria vitivinícola”.

Y un día para el placer de esos nuevos consumidores volvió el Semillón: “Obvio, obvio, estoy feliz por el retorno del que yo llamo el vino del tango. Porque la letra del tango que habla del vino no habla de otra cosa que del Semillón. Miren y googleen a grandes letras de tango que cuando hablan del vino el sinónimo es el Semillón”, sugirió.

En este nuevo movimiento del universo del vino González analizó: “Creo que la diversidad que estamos viviendo hoy en el vino demuestra un cambio muy fuerte ya que hemos perdido la estandarización que teníamos anteriormente. Hoy el consumidor va a encontrar diversidad en estilos y conceptos y va a segmentar mucho por generaciones”.

“A pesar de que las generaciones mayores que todavía tienen ese resabio alto de consumo de vino han innovado también en el consumo y están descubriendo cosas nuevas. No solamente eligen el Cabernet Sauvignon sino que han descubierto al Bonarda, a variedades blancas nuevas, como la Garnacha y los Cabernet Franc”, valoró.

Y añadió: “Los vinos de uvas criollas es otra innovación que ha tenido el vino argentino y una revalorización de las variedades propias de América. Porque la mayor parte de las variedades llegaron con Aimé Pouget de Italia que se afincaron en Mendoza”.

Michel Aimé Pouget, un ingeniero agrónomo francés que jugó un papel crucial en el desarrollo de la viticultura en la provincia. Fue contratado por Domingo Faustino Sarmiento para modernizar la industria del vino y trajo consigo variedades europeas, incluyendo el Malbec, que se convertiría en la uva emblemática de Argentina.

El caballero que desafía pensar en las nuevas tribus del vino

Según el caballero del vino argentino que representa González, “creo que pasamos de una civilización del Malbec a empezar a vivir en tribus. Esto es que hoy empezamos a descubrir dentro de esa gran civilización a esas pequeñas tribus que tienen que ver con las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y, dentro de la tribu, empezaron a aparecer otras variedades y estilos”.

“Toda esta dispersión se produce porque evidentemente hay un mayor público que busca ser sorprendido cosas nuevas y cambios de tendencias que se dan durante los primeros años de las generaciones de los consumidores. Hay que recordar que los consumidores se forman casi en la infancia. Es decir con la mamá, cuando se formó en esa etapa de consumo. Después cuando llegan a los 18 años traen un resabio nuevo de consumo”, explicó.

Indicó que, “esas acciones, como mojar el pan en vino y compartirlo con los chicos, hace que la cultura del vino se modernice junto a nuevos estilos de productos. Y hoy estamos viendo que la generación menor a los 25 años gustan de otros estilos de vinos, sin alcohol o con menos cantidad de alcohol”.

“Y con una preferencia más hacia la onda de los blancos y los rosados. También hacia los gasificados y los espumantes que marcan otra tendencia que se está dando con mayor frescura. Todos estos últimos productos tienen que ver con la frescura en la boca. Más con un cambio climático que se cierne cada vez más con lo cual uno busca refrescarse”, analizó.

Y planteó: “Y en el vino uno cómo se refresca. Tanto blancos, rosados y espumantes son los que se asientan sobre esta nueva tendencia de las tribus. Acá se está viendo a través de distintos proyectos que se están dando en el mercado y es evidente que se está dando una presión muy alta de la Organización Mundial de la Salud y los otros sistemas legales gubernamentales que buscan bajar la tasa de consumo de alcohol”.

“En el Reino Unido los vinos tienen penalidad por el contenido de alcohol. Por ejemplo, un vino que nosotros exportamos y que los ingleses importan y que tiene un valor de 12,5 grados paga un impuesto más bajo que uno de 13 o uno de 14. Esa es una forma de empezar a justificar de que la tasa de consumo de alcohol debe disminuir”, marcó.

Haciendo blanco en los jóvenes, valoró que, “hay oportunidades que se están dando en el mercado con vinos de siete grados, de ocho, o un poco más porque la Ley del Vino Argentino establece que a partir de cuatro grados de alcohol está en condiciones de ser denominado como tal. De esto no hace mucho y es una excelente oportunidad para estos productos modernos de los que nos estamos refiriendo”.

“Todavía en Argentina el consumo de jugo de uva es muy bajo pero creo que también es una oportunidad de innovación y de acercarnos al mundo de estos nuevos productos. Por ejemplo, tenemos en Argentina la semana del Malbec, la del Torrontés, la del Bonarda y nos estaría faltando la semana del vino de todos los días para tomar”, refirió.

Aseguró que, “creo que lo más importante hoy es que el consumidor siga descubriendo al vino con un consumo moderado, lo que debe ser una premisa de todo consumidor”.

Nieto Senetiner actualmente es una bodega con más de 100 años en el mercado argentino que apunta siempre estar en la innovación que hoy desarrolla una línea para jóvenes, de menos de 25 años, pero sin descuidar a sus productos de alta gama, donde van apuntando al Bonarda, al Malbec, “siempre tratando de recrear a esa gran tribu que estamos viviendo en el mundo del vino”.

“De la gran civilización de Malbec hoy estamos descubriendo que dentro hay pequeñas tribus que tenemos que atender específicamente”, dijo refiriéndose al estilo de empresa que representa: “Una global que atiende al mercado interno y al internacional. Donde muchas tendencias ya se manifiestan evidentemente en el mundo internacional. Hoy estamos en más de 20 países con Nieto Senetiner. Nuestro volumen de exportación es de un 20 por ciento del total que vinificamos y el resto se queda en el mercado interno. Con mucho foco en Brasil, que es casi como interno y que posee el mismo concepto de visión de marketing que el mercado argentino”, concluyó.