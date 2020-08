«El derrumbe y quiebre del turismo» en tiempo de pandemia

Los viajes y el turismo son unos de los sectores más afectados por esta crisis y se requiere un apoyo urgente, dado que son millones los puestos de trabajo que están en peligro.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima una pérdida de entre 30.000 a 50.000 millones de dólares para este año.

El turismo internacional se contrae un 22% en el primer trimestre y podría caer hasta un 60-80% en el conjunto del año.

Se ha registrado 67 millones menos de turistas internacionales hasta marzo

Esto se traduce en La pérdida de entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales La pérdida de entre 910.000 millones y 1,2 billones de dólares de los EE.UU. en ingresos por exportaciones del turismo Entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleo directo del turismo amenazados Por su parte,el Instituto de Estadísticas y Censo (Indec) publicará los datos del turismo de enero de 2020 mostrando una caída de 7,4% interanual en los arribos y un desplome aún mayor, de 19% de las partidas.

En Latinoamérica:· Más de 6 millones de puestos de trabajo están amenazadosEl principal riesgo en magnitud lo corre México, con 2,3 millones de trabajadores en el sector, seguido por Brasil y Argentina con 1,3 y 1,0 millones, respectivamente.

La Organización Mundial de la Salud ha limitado la libre circulación de personas en 114 países, entre ellos Argentina, con consecuencias devastadoras para la industria turística.

En el frente socioeconómico, acecha una recesión mundial, con la pérdida de millones de puestos de trabajo. Los viajes y el turismo constituyen un sector que emplea mucha mano de obra, pero es un sector que se encuentra hoy entre los más amenazados, con puestos de trabajo en peligro en toda su cadena de valor. El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis. Desde la mayor aerolínea hasta el más pequeño hotel en una comunidad rural, el sector se ha detenido. El impacto es tanto económico como social, y afecta a los medios de vida de los trabajadores y proveedores de turismo y transporte, así como de sus familias y a comunidades enteras.

Ante este panorama mundial y local, los empresarios no podemos menos que azorarnos y pedir a las autoridades el auxilio necesario para poder sobrevivir.

Frente a la inadecuada respuesta recibida de parte de las autoridades nacionales en el reclamo de préstamos a bajo interés y a largo plazo para poder enfrentar nuestras obligaciones, no podemos menos que solicitarles que permitan el turismo interno y autoricen los vuelos de cabotaje e internacionales y el transporte terrestre.

Además necesitamos que el Gobierno Nacional atienda nuestra solicitud de declarar *la Emergencia Económica* para el Sector largamente fundamentada . Esto es imprescindible para la supervivencia de todos los empresarios ligados al turismo .

A pesar del cierre de las actividades la pandemia llegó para quedarse.

A nuestros gobernantes les queda implementar todas las acciones sanitarias pertinentes para acorralar la enfermedad, atender a los enfermos, garantizar la libres actividades para los sanos y brindar los servicios básicos que necesitamos para funcionar como sociedad

Los empresarios de hoteles, agencias de turismo, transporte y todos los comercios e industrias satelitales sabemos hacer nuestra tarea y nos hemos comprometido a respetar los protocolos correspondientes.



No podemos vivir sin trabajar, nuestras familias no pueden comer si no trabajamos. No podemos sostener nuestras instalaciones, pagar nuestros servicios, impuestos, abonar los sueldos de nuestros colaboradores ni cumplir con nuestras obligaciones si no trabajamos.Desde hace más de 160 días no facturamos.

Necesitamos trabajar

Necesitamos que la gente pueda circular

Necesitamos que el estado se ajuste y nos deje trabajar.

De lo contrario están sentenciando a la muerte de nuestras empresas.

