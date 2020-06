El filme de Bob Esponja no se estrenará en cines

La película animada «The SpongeBob Movie: Sponge on the Run», basada en el popular personaje de Nickelodeon, no se estrenará en cines por el coronavirus y la cadena infantil y los estudios de Paramount decidieron realizar un lanzamiento por internet.

El filme iba a estrenarse el 22 de mayo pero fue pospuesto hasta el 7 de agosto durante la pandemia, aunque finalmente su llegada al público será digital, primero por compra directa y en 2021 a través de la plataforma CBS All Access, detalló EFE.

«Este lanzamiento se sincronizará perfectamente con el cambio de marca planeado del servicio a principios de 2021. Daremos la bienvenida en el catálogo a Bob Esponja y a la pandilla de Fondo de Bikini de la mejor manera posible», indicó el presidente de ViacomCBS Digital, Marc DeBevoise.

A partir de esa fecha también estarán disponibles todas las temporadas anteriores de la serie creada por el animador, caricaturista y biólogo marino Stephen Hillenburg.