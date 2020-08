Alcanzaría a casi el 100% de los acreedores, que recibirían algo menos de u$s 55 por cada u$s 100 adeudados. El Gobierno aguarda mayores certezas para anunciarlo de forma oficial.

El gobierno de Argentina y los acreedores habrían llegado a un acuerdo «de palabra» para la restructuración de la deuda, con lo que, de confirmarse esta versión, se estaría poniendo fin a una larga negociación.

El diario El Cronista publicó que fuentes de algunos de los fondos de inversión que participan de las conversaciones le habrían comunicado el inminente acuerdo. Además, afirmaron que el acuerdo alcanza a «todos o la gran mayoría de los bonistas», con lo que el éxito de la operación sería importante.

En cuanto al monto que cobrarán por cada u$s 100 que debían recibir, las fuentes consignaron que sería «algo inferior a los u$s 55», en tanto que en el mercado ubican esa cifra entre u$s 54,8 y u$s 54,9.

Mientras tanto, quedarían por definir algunas cuestiones legales, aunque las fuentes consultadas anticiparon que «alcanzado el precio esto no debería frenar nada de lo alcanzado».