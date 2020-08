El mendocino que vivió en la casa de San Martín

Por TANIA STUMBERGER / José de San Martín vivió un corto lapso en Francia, en su casa en Boulogne Sur Mer. En la localidad que mira al Canal de la Mancha y desde donde dicen que, cuando el estado del tiempo lo permite, se puede ver del otro lado a Inglaterra. Es en el departamento del Paso de Calais.

El General vivió apenas dos años en la vivienda que fue construida apenas un año de su llegada, en 1847. Y entre 2017 y 2019 el mendocino Martín Rodríguez vivió y cuidó con celo y orgullo la casa que del Padre de la Patria que hoy, 17 de agosto, sigue siendo la única testigo de los último días del prócer más importante de Argentina.

La casa de color blanco, que tiene en su pórtico de ingreso las banderas de Argentina y de Francia, está en el número 68 de la Grande Rue. Algo así como la Gran Calle en español. En la segunda ciudad de importancia de Calais.

Por siempre «Padre de la Patria»



Se cumple un nuevo aniversario del deceso del General San Martín, el Libertador de América. En Argentina se le reconoce como el “Padre de la Patria”. En Perú, se lo recuerda libertador de aquel país, con los títulos de “Fundador de la Libertad del Perú”, “Fundador de la República” y “Generalísimo de las Armas”. En Chile su ejército lo ha destacado con el grado de Capitán General.



El prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú falleció el 17 de agosto de 1850 rodeado de sus seres queridos en su casa de Boulogne-sur Mer (Francia). Hoy es un museo custodiado por granaderos que asumen su trabajo, “con un gran orgullo, un gran desafío y también una gran responsabilidad”, señaló el Suboficial Martín Rodríguez, quien vivió y cuidó la casa de San Martín por dos años en Francia.



El Suboficial mayor Martín Rodríguez, radicado en la Ciudad de Mendoza, está casado con Noemí, y tiene dos hijos. Hoy en día se dedica a correr porque considera que es importante mantener un buen estado de salud. Ingresó al ejército cuando tenía 16 años de edad. Durante su carrera fue destinado a la provincia de Santa cruz, posteriormente a la provincia de Neuquén, y finalmente a la ciudad de Mendoza. Actualmente está retirado del ejército.



-¿Cómo fue custodiar la casa del General San Martin en Francia?



Fue un gran orgullo, un gran desafío y también una gran responsabilidad. Ya que en esa casa no había otro funcionario. El granadero es la única persona presente, por lo tanto estaba solo yo.



-¿Cuál era su principal función?



Desempeñaba el cargo de conservador. Había que mantener la casa, y a su vez atender a los visitantes. Porque la casa hoy en día es un museo. Recibía no tan solo a argentinos sino a muchos extranjeros. Franceses, muchos ingleses, belgas entre otros, que se acercaban a conocer la casa, la historia, nuestras culturas nuestras tradiciones, nuestra forma de vida.

También yo respondía a la embajada argentina que está en Paris , las autoridades de la embajada son las que regulan las actividades, ellos se comunicaban conmigo y me daban los horarios de las visitas o los eventos que se iban a realizar, y el único que estaba con la organización de todo era yo.





-¿Cómo fue designado para ocupar este cargo?



No fue sencillo, tuve que rendir, concursar, durante una semana. Se rinde en Buenos Aires. Cuando regresé a Mendoza me avisan que había entrado y que me iba a Francia por dos años. Esto fue en 2014 y a principios de 2015 me sale el pase. Fui destinado al regimiento de Granaderos a Caballo. Estuve 2 años y medio haciendo la preparación en el regimiento sobre mi función allá en Francia. Y en mayo del 2017 viajé. Regresé al país en junio del 2019 y actualmente vivo en Mendoza.



-¿Cómo fue su experiencia en la casa del prócer argentino?



Fue extraordinaria. Porque a medida que pasan los meses, bueno ya paso un año de mi regreso, uno va tomando la real dimensión de lo que vivió allá, por ser el único argentino que estuvo en ese momento en la casa.



La casa del General San Martín pertenece al estado argentino, que la compró en 1926. Funcionó como consulado argentino, y también es museo.



En 1968 dejó de funcionar como consulado y siguió siendo museo hasta el día de hoy. La casa tiene 4 pisos, la planta baja, el primer piso y el segundo piso es museo, y en este segundo piso es donde San Martin alquilaba. El tercer y cuarto piso es la casa del conservador.



El General San Martin vivió con su hija Merceditas, su yerno Mariano Balcarce y sus dos nietas. A su vez compartía la casa con el propietario, Adolphe Gérard, que también vivía con su familia.



La casa fue construida en 1847, un año antes que llegara San Martin, a Boulogne- sur- Mer, en 1848. Fue el primer inquilino que tuvo la casa. Hasta que se produce el fallecimiento el 17 de agosto de 1850.

El 17 de mayo de 2019, bajo el título de «El último soldado de San Martín», en el programa de Canal 13 el mendocino que vivió en la casa del Padre de la Patria, el programa Telenoche le dedicó un programa completo.