El oro registró su primera baja desde abril

Los precios del oro subieron ya que el dólar cayó a un mínimo de dos años debido a un cambio de aproximación a la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque el metal cerró con su primera caída mensual en cinco meses.

El oro al contado subía un marginal 0.08% a US$ 1,965.92 la onza a las 1122 GMT, después de haber tocado previamente su máximo desde el 19 de agosto de US$ 1,976.14 la onza. Cotizaba con un descenso aproximado de 0.6% en el mes. Los futuros del oro en Estados Unidos retrocedían 0.2% a US$ 1,970.90 la onza.

“Aunque los fundamentos parecen estables para el oro y tiene el potencial de subir por encima de US$ 2,000 en el corto y mediano plazo, estamos viendo ciertas correcciones del mercado”, dijo Bernard Sin, jefe de operaciones de MKS.

Los avances marginales del dólar pesaban sobre el metal dorado, en una jornada en que los mercados británicos estaban cerrados por un feriado.

El índice dólar se estabilizó después de sus declives al inicio de la sesión pero de todas formas cerrará el mes con una depreciación.

En cuanto a otros metales preciosos, la plata saltaba 1.2% a US$ 27.83 la onza, en camino a su quinta semana consecutiva de alzas de casi 14% en agosto. El platino cotizaba plano en US$ 930.96 la onza y el paladio subía 0,2% a US$ 2,209.57 la onza.