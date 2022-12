El gobernador Rodolfo Suarez opinó sobre el operativo de seguridad para este domingo con motivo de la disputa de la final de la Copa del Mundo. También sobre los números que entregó el Gobierno Nacional sobre la inflación, la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y el reclamo de la UCIM sobre Cerro Amarillo

“Nadie está prohibiendo nada, al contrario, estamos invitando porque el hecho de llegar a una final es una gran alegría, pero hay que manifestarse con respeto, cuidando los bienes públicos, la seguridad de la ciudadanía. Hubo muchos heridos en el festejo anterior y lo que queremos evitar es eso. Queremos que todo sea con alegría, como tiene que ser”, expresó respecto al operativo del próximo domingo por la final de la Copa del Mundo que Argentina dirimirá ante Francia.

A la hora de emitir opinión sobre los números que arrojó el Gobierno Nacional sobre la inflación, el Gobernador manifestó que, “una inflación tan alta siempre sorprende. Esto es como querer festejar algo que es realmente grave. Tener esos índices de inflación es preocupante. Seguimos siendo uno de los países que nos ubica como el más alto de Latinoamérica. Vamos a llegar al cien por cien de inflación interanual. Esto es como darle una aspirina a alguien que tiene una enfermedad muy grave como lo es la economía argentina, en donde no se están tomando las medidas para corregir el rumbo. Este es un plan llegar, un plan parche, como le quieran llamar, pero no se están tomando las medidas. Nosotros estamos expectantes con el desarrollo de la economía” dijo.

Consultado porque en todos estos años no ha logrado reunirse con el Presidente Alberto Fernández para tratar temas de índole nacional, el exintendente de la ciudad Capital de Mendoza explicó: “Siempre hago esta reflexión. ¿Con quién se sienta uno? ¿Se sienta con el sector de Massa, con el Cristianismo, con el Albertismo? Eso demuestra la gravedad que tiene este Gobierno Nacional, que no tiene un liderazgo claro para llegar a acuerdos de importancia. Un tema hay que tratarlo con uno y tratar que no se moleste otro sector porque si no se obstaculiza que lo hablado ocurra y eso es muy grave para el país. Uno se puede sentar a hablar algo con Alberto y luego algún otro sector del poder lo bocha y todo queda en la nada. Eso es muy grave para el país”.

“Sólo Cristina sabe si seguirá en política. Habría que preguntárselo a ella. En política va a seguir estando, ella es parte de este Gobierno, ella ideó este Gobierno. Ahora quieren mirar desde afuera como una mera estrategia. Los argentinos hemos aprendido que no se nos puede engañar de esta manera”, manifestó enérgico.