El primer comité municipal de Cambio Climático es mendocino

El intendente de la Ciudad de Mendoza encabezó el primer encuentro de este equipo transversal integrado por profesionales del municipio, el sector académico y otras instituciones vinculadas al trabajo ambiental.

Con el objetivo de diseñar un plan de acción sobre una base de diagnóstico que permita actuar con datos, en la mañana del miércoles se realizó la primera reunión del Comité Municipal de Cambio Climático (CMCC). A través de esta iniciativa, el intendente Ulpiano Suarez ratifica en el comienzo de su gestión lo que se planteó en la campaña al hablar de trabajar con triple impacto.

“Estamos convencidos de que nuestra gestión de triple impacto, con los ejes del desarrollo económico y la integración social, no sería posible si no trabajamos en la sostenibilidad ambiental. Coincidimos en que no se trata del futuro, es ahora donde tenemos que empezar a actuar. Es importantísimo para la Ciudad, ya que al ser el corazón del área metropolitana somos testigos de cómo el crecimiento sin planificación hace que el impacto del cambio climático lo vivamos principalmente en las ciudades. Es hora de pasar de los compromisos a las acciones concretas y por eso buscamos conformar este Comité Municipal de Cambio Climático”, sostuvo Ulpiano Suarez.

Los objetivos principales de la propuesta apuntan a la promoción de prácticas sustentables inclusivas, educación ambiental, consolidación de mercados de bajo carbono, economía circular, eficiencia energética, movilidad sustentable, compatibilización de procesos urbanos con estrategias de conservación adaptadas y gestión adecuada de residuos. La reunión, en la que se planteó la idea de una dinámica de funcionamiento bimestral que permita sostener un plan de trabajo a lo largo del año, fue una puesta en común de las perspectivas que atraviesan el desafío ambiental que afecta a toda la ciudadanía.

“La idea de este equipo es que esté el gobierno municipal coordinando pero que también esté la sociedad civil, el sector privado y el académico, así como otros organismos que trabajan fuerte en esta agenda. Queremos que sea un espacio de intercambio para generar políticas públicas que nos permitan hacer que este oasis sea sostenible y que las próximas generaciones puedan disfrutarlo con calidad de vida”, añadió el intendente de la Ciudad.

Junto con personal de la municipalidad, participaron del encuentro Lizzet Vejling (Universidad Maza), Aldo Rodríguez Salas (Universidad de Congreso), Érica Correa (CONICET), Clara Rubio (CONICET), Ricardo Bertolino (Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático) y Enrique Puliafito (Instituto para el estudio del Medio Ambiente de la Universidad de Mendoza).

“Buscamos fortalecer el eje ambiental con una dirección, con un área enfocada específicamente en trabajar en estas políticas públicas. Cualquier intento que se quede en el ámbito público será insuficiente para este desafío que tenemos, es por eso la importancia y la necesidad de que la academia e instituciones que vienen trabajando hace mucho tiempo acompañen no solo planificando sino generando indicadores que ayuden a corregir las acciones que vayamos diseñando, pensando y ejecutando”, afirmó Suarez.

“Las generaciones que vienen esperan de nosotros acciones concretas y desde la Ciudad tenemos que liderar esta agenda y trabajar de manera coordinada con los intendentes del área metropolitana. Agradezco la participación con total apertura de todos los profesionales que han asistido para escuchar y aprender de ellos, así como sumar a los actores que entendemos que tienen que estar en esta mesa y que sea un modelo de gestión que se pueda replicar en otros lugares de la provincia”, cerró.

La creación del Comité Municipal de Cambio Climático tendrá las siguientes funciones: