Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Cultura
Cumpleaños de Enzo

El Rey Rock Festival llega a la Catedral del Rock de Mendoza en Rivadavia

El viernes 9 de enero de 2026, la Catedral del Rock será escenario de una nueva edición del Rey Rock Festival, un suceso que reunirá a bandas mendocinas, artistas invitados y expresiones culturales en una noche que combina rock, arte y celebración en La Finca.

La propuesta comenzará a las 22 y contará con una grilla diversa que incluye a T.R.E.N., Marcelo Zoloa —vocalista de Bela Lugosi—, Carnívora y Dr. Salitre, además de artistas invitados que aportarán distintas disciplinas al espectáculo.

TREN, el power trío de Mendoza que sonó primero en la Escuela de Rock Mario Mátar

¿Cuándo y dónde se realiza el Rey Rock Festival?

El Rey Rock Festival se realizará el viernes 9 de enero de 2026, a partir de las 22, en La Catedral del Rock (La Finca), uno de los espacios emblemáticos para la música en vivo en Mendoza.

El lugar se ha consolidado como un punto de referencia para el circuito independiente, albergando sucesos que combinan propuestas musicales y artísticas.

¿Qué artistas integran la grilla del Rey Rock Festival?

La edición 2026 del Rey Rock Festival contará con la participación de:

  • T.R.E.N.
  • Marcelo Zoloa (vocalista de Bela Lugosi)
  • Carnívora
  • Dr. Salitre

La apertura del escenario estará a cargo de Paula Freire, mientras que la propuesta se completa con una colaboración artística de Elisabeth Escudero y una presentación de tango contemporáneo de Natalia Labeguerie, artista invitada desde Córdoba.

¿Cómo llegar a la Catedral del Rock de Mendoza?

La Catedral del Rock está ubicada en La Finca, un punto de referencia para la escena musical mendocina y de fácil acceso desde distintos puntos del Gran Mendoza.

Para llegar al lugar del Rey Rock Festival se puede utilizar transporte particular o servicios de movilidad urbana. La ubicación exacta puede consultarse en el siguiente enlace de Google Maps:

¿Qué tipo de propuesta ofrece el Rey Rock Festival?

El Rey Rock Festival propone una experiencia que trasciende lo musical. Además de rock en vivo, el suceso integra arte visual, performance y danza, generando un cruce de lenguajes que refuerza su identidad cultural y su perfil independiente.

La combinación de bandas locales con artistas invitados de otras provincias apunta a fortalecer el intercambio cultural y ampliar el alcance del circuito mendocino.

¿Por qué la Catedral del Rock es un espacio clave para la cultura independiente?

La Catedral del Rock se ha convertido en un escenario central para la música independiente en Mendoza, ofreciendo un espacio donde confluyen bandas emergentes y consolidadas, junto con expresiones artísticas diversas.

Su programación sostenida y su vínculo con la escena local la posicionan como un punto estratégico para suceso culturales como el Rey Rock Festival.

¿Qué representa el Rey Rock Festival para la escena musical mendocina?

El Rey Rock Festival se consolida como un espacio de encuentro para el rock mendocino, promoviendo la producción local y generando instancias de visibilidad para artistas de distintos géneros y trayectorias.

En un contexto de transformación del consumo cultural, el suceso apuesta por el encuentro presencial, la diversidad artística y el fortalecimiento de la escena independiente.

También puedes leer

Cumpleaños de Enzo

El Rey Rock Festival llega a la Catedral del Rock de Mendoza en Rivadavia

Incrementos 2026

Aumenta el boleto de colectivo en Mendoza: cuánto costará desde enero

Ciudad de Mendoza

Central Park: abrió un nuevo café de especialidad en territorio de Ulpiano Suarez

Presupuesto 2026

Los legisladores mendocinos que golpearon a la educación y ciencia en Mendoza

Elecciones 2026

Cuánto cobrarán los concejales en Mendoza que buscan ser elegidos en febrero

Fútbol femenino

Inició en Mendoza el proceso de intervención de la Liga Mendocina de Fútbol

Te puede interesar

Nueva ordenanza

Las Heras avanza en la regulación del cannabis medicinal y productivo

Cumpleaños de Enzo

El Rey Rock Festival llega a la Catedral del Rock de Mendoza en Rivadavia

Incrementos 2026

Aumenta el boleto de colectivo en Mendoza: cuánto costará desde enero

Ciudad de Mendoza

Central Park: abrió un nuevo café de especialidad en territorio de Ulpiano Suarez

Presupuesto 2026

Los legisladores mendocinos que golpearon a la educación y ciencia en Mendoza

Elecciones 2026

Cuánto cobrarán los concejales en Mendoza que buscan ser elegidos en febrero

Fútbol femenino

Inició en Mendoza el proceso de intervención de la Liga Mendocina de Fútbol

Estado del tiempo

Alerta por altas temperaturas, tormentas y posible granizo en Mendoza

Defendiendo lo indefendible

Milei regaló a sus ministros un libro que defiende a narcotraficantes, proxenetas y el trabajo infantil

Elecciones 2026

Elecciones municipales en Mendoza: alianzas, poder y el voto que mira en silencio

Kim, triple crimen, Fernández Lima y Lian: los casos policiales más impactantes del 2025
Durante 2025

Crímenes, desapariciones y causas judiciales: los casos policiales más impactantes

Pronóstico extendido

Alerta por tormentas, granizo y viento Zonda: así estará el tiempo en Mendoza

Minería en el sur

Mendoza busca activar un tren minero para potenciar Potasio Río Colorado

Fútbol de Brasil

Flamengo acelera por el mendocino Valentín Castellanos hoy en Lazio

Intensifican controles

Vacaciones en Chile: las multas y normas que deben conocer los turistas

María Emilia Marín, educadora sexual y diplomada en ESI, habló sobre la importancia del uso de preservativo
Información y prevención

Alertan en Mendoza por el aumento de infecciones de transmisión sexual

En 2025

Aumentó la demanda de salud mental entre mujeres y personas LGBTI en Mendoza

Previa de Año Nuevo

Ciudad de Mendoza secuestró más de 4.500 unidades de pirotecnia

Crisis económica

Aumentó el desempleo y crece la búsqueda de un segundo trabajo en Mendoza

Salud pública

Alarma en Mendoza por intentos de suicidio durante Nochebuena y Navidad