El sueño de los Salvaggio, el padre DT y el hijo goleador

Alberto Salvaggio fue arquero y ahora es entrenador, mientras que su hijo Marcos le salió delantero y goleador, pero la vida y el fútbol los unieron en el club de la ciudad que los cobijó a lo largo de sus respectivas vidas, Independiente de Chivilcoy, y allí sueñan juntos con llevar al equipo «rojo» al Federal A (TFA).

«A nosotros el Consejo Federal (CF) nos mandó una circular con fecha de reanudación tentativa para el 13 de septiembre», le confió Salvaggio padre a Télam.

«La AFA y el CF dieron por terminados todos los torneos, pero a medias, porque en realidad eliminaron los descensos. pero los ascensos se van a definir en cancha, así que el campeonato terminó, pero no terminó», ironizó quien fuera figura sobresaliente de Sarmiento de Junín, a principios de los 90, cuando consiguió un récord de imbatibilidad hasta ahora inalcanzable: 857 minutos sin goles en contra.

«Estoy ilusionado, como todos, con esa fecha probable de retorno, porque para entonces nosotros vamos a estar preparados, y además habrá una pila de jugadores libres después del 30 de junio con la crisis que están viviendo los clubes, y por ahí podemos traernos algunos hasta de la Primera Nacional», se entusiasmó.

«Claro que ahora la definición es incierta, porque quedan 98 equipos de los 189 que arrancaron el torneo, y muchos no van a seguir, porque si abandonan el CF ya anunció que no los van a sancionar. Entonces, todos los que no tengan expectativas por ascender se van a ir», avizoró.

«Pero nosotros queremos subir porque nuestro club es sólido. A los jugadores se les pagó hasta el 15 de marzo, cuando jugamos el último partido, y a los 13 que pertenecen a Independiente se les está dando un bono desde entonces. A los demás se los dejó en libertad de acción para que, si quieren, puedan ir a otro lado», describió.

Esa solidez de la que habló Alberto radica en que el club «tiene una pensión dentro del estadio (con cuatro tribunas y capacidad para 5.000 espectadores) donde hospeda a los jugadores que se traen de afuera. Ahora tenemos la dificultad de la falta de ingresos porque el Bingo Chivilcoy, nuestro principal sponsor, está cerrado, pero cuando todo vuelva podremos hacer frente al reto de ascender».

Salvaggio hijo es uno de los más chicos de ese plantel con 24 años, pero de los que más cerca estuvo de jugar en primera división en Independiente, el otro, el de Avellaneda, donde fue goleador de la quinta división con 23 tantos en una temporada en la que lo llevaron a la reserva con apenas 16.

«La verdad que me equivoqué en no saber esperar, por más que mi padre me aconsejaba que lo hiciera. Pero cuando llegó Gabriel Milito dijo que iba a jugar como lo hacía Barcelona, con un falso nueve, y no me ponía. Como yo había firmado ya mi primer contrato por tres años me sentí mal por no tener una oportunidad y decidí volverme a Chivilcoy. Después de unos meses me llamaron de Sarmiento y allí fui», le repasó su corta carrera Marcos a Télam.

El TFA tiene ocho contratos obligatorios por equipo, pero el Regional Amateur (TRFA) ninguno, y entonces los clubes celebran «arreglos privados» con sus futbolistas. «Algunos muchachos tienen otros trabajos, pero yo vvo del fútbol, aunque eso signifique no tener una obra social. Por eso estoy en la de mi señora, ya que además tenemos un hijo pequeño», explicó.

«El TFRA es bravo. La otra vez fuimos a jugar a un club de La Plata que tenía un solo baño, y estábamos un montón de jugadores haciendo cola para usarlo en el entretiempo. Nos reíamos con mis compañeros, porque no entendíamos como podía estar habilitado para jugar un torneo oficial», refirió. Por eso, para salir de allí, su padre y él sueñan con dar el salto juntos al TFA.