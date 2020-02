Emotivo discurso de LeBron James en el homenaje a Kobe Bryant

La actual estrella de Los Angeles Lakers tomó la palabra para rendir homenaje a la leyenda de la NBA.

Los Angeles Lakers volvieron a jugar este viernes por primera vez desde la muerte de su leyenda Kobe Bryant. Como era de esperar, antes del inicio del juego que perdieron ante Portland Trail Blazers, se realizó un sentido homenaje al exitoso basquetbolista.

El momento de mayor emoción de la noche se dio cuando, instantes antes de iniciar el partido, LeBron James tomó el micrófono y visiblemente emocionado le dedicó un impactante discurso.

“Antes de comenzar quiero recordar todas las vidas que se perdieron el pasado domingo. Ahora, tengo algo que había escrito, me dijeron que viniera a decir algunas palabras… pero si leo esto me voy a quedar corto y no voy a expresarme de corazón”, inició.

“Lo primero que viene a mi mente es mi familia, la familia en general porque miro alrededor del pabellón y todos estamos tristes, y lo primero que debes de hacer cuando pasas por algo como esto es ir al hombro de algún familiar. El domingo entendí lo que significa la palabra familia y es lo que he visto con todo el mundo aquí”, prosiguió.

“En algún momento dado tendremos el funeral de Kobe pero ahora quiero celebrar, celebrar 20 años de carrera, de sudor, de exigir tu cuerpo al máximo en incontables horas, de determinación por llegar lo más alto posible, de servir de inspiración... y eso es lo que vamos a celebrar. Esta noche es una celebración antes de jugar”, explicó.

“Kobe fue como un hermano para mí desde que yo estaba en la secundaria, cuando llegué a la NBA a los 18 años. Todas las batallas que tuvimos… ambos compartimos la misma determinación y compartimos siempre las ganas de ganar”, continuó emocionado LeBron.

“Esta noche celebramos al niño que vino aquí a los 18 años, se retiró a los 38 y probablemente se ha convertido en el mejor padre que hemos visto en los últimos tres años”, aseguró el 23 de los Lakers.

“En palabras de Kobe, Mamba out, pero en nuestras palabras, no te olvidaremos. Eres eterno”, concluyó James.