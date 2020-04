Emprendores mendocinos ponen a disposición herramientas solidarias

Esta iniciativa surge de una enriquecedora relación con el Gobierno de Mendoza. El objetivo es fomentar la solidaridad y brindar distintas soluciones gratuitas a los mendocinos durante el periodo de aislamiento provocado por la pandemia de coronavirus.

Emprendores mendocinos ponen a disposición sus herramientas digitales y proyectos para ayudar a la sociedad a transitar de una forma mas amigable esta época de pandemia provocada por el coronavirus.

Esta iniciativa surge a raíz de una enriquecedora relación con el Gobierno de Mendoza. De este modo, los emprendedores mendocinos ponen a disposición de la sociedad sus herramientas gratuitas para fomentar la solidaridad de los ciudadanos en este período de pandemia en los que muchas personas necesitan ayuda de todo tipo.

Estos proyectos están en funcionamiento desde hace un tiempo y para ver la luz fueron apalancados con diversas lineas de financiación provenientes del Ministerio de Economía.

Como resultado de este ida y vuelta entre el Gobierno y los emprendedores del sector privado, se informa a la sociedad que puede hacer uso de las siguientes herramientas:

Trama: Fue creada por Quinto Impacto (una consultora mendocina especializada en desarrollos tecnológicos con impacto) y Fuxia. Esta plataforma tiene como objetivo elaborar redes entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan ayuda.

Algunos de los ítems para anotarse como voluntario son: administrativos, educacionales, gastronomía, seguridad ciudadana, donaciones, salud, entretenimiento, y hasta se puede anotar uno para “hacer los mandados”. Ya hay 350 inscriptos. Esta herramienta también permite que aquellas personas que necesitan algún tipo de colaboración en medio del confinamiento ingresen y obtengan los medios de contacto de quienes los pueden ayudar.

Rafael Kemelmajer, creador de la herramienta, comentó: “Trama es una plataforma para todas aquellas personas que deseen ayudar a otros, personas, organizaciones y gobiernos, aportando sus capacidades en diferentes áreas para lograr una colaboración extrema”.

Quien quiera formar parte de esta Trama y ofrecer sus servicios de manera voluntaria puede hacerlo en este enlace y aquellos que estén buscando ayuda puede ingresar a este otro enlace.

Covid19 Alert: Es una aplicación para celulares a través de un desarrollo colaborativo de Quinto Impacto junto a ingenieros y diseñadores europeos. Esta herramienta puede rastrear y alertar a todas las personas en riesgo.

Covid19 Alert retrasa la propagación del coronavirus gracias al rastreo y almacenamiento de los datos de los puntos donde los usuarios se reunieron en base a la tecnología Bluetooth. La aplicación les informa a los usuarios si tienen riesgo de estar infectados cuando han estado cerca de una persona con el virus. Esto les permite a las autoridades localizar geográficamente la propagación del virus. Es importante destacar que no guarda datos personales, ya que utiliza el servicio de Bluetooth para conectarse con otros dispositivos cercanos y no almacena información sobre dónde ocurre el contacto.

“Esto les permite a las autoridades localizar geográficamente la propagación del virus, para así poder cerrar los contactos y poder cortar con la cadena de contagio. Esta aplicación es muy sencilla, no trackea (no persigue al usuario), trabaja con tecnología Bluetooth de proximidad ,y muy importante, no almacena los datos de las personas”, destacó Kemelmajer.

Para descargar la app, se puede hacer clic aquí.

Linkingpos: Es una herramienta que brinda medios y promociones de pago disponibles, tanto para pagar compras como para vender en negocios o en internet, con todas las tarjetas de crédito y débito, ya que tiene alianzas con más de 25 bancos.

Funciona a través de cuatro canales esenciales: pos net físico, pos net virtual (usando una PC o dispositivos

móviles como Teléfonos o Tablets), link de pago (vínculo para clickear y realizar un pago desde cualquier dispositivo,

se envía por Whatsapp para que destinatario realice el pago) y botón de pago (servicio para que cualquier sitio pueda

realizar cobros desde la web).

Ingresando a su página linkingpos.com, tanto particulares como empresas pueden crear una cuenta y comenzar a enviar o recibir dinero con otras personas que también utilicen la herramienta. Una vez que el dinero este disponible, se puede transferir a la cuenta bancaria que se desee.

“Desde sus inicios, hace más de dos años, nuestra empresa se encuentra en pleno proceso de expansión, dispone de una cartera de 450 clientes constituida por grandes y medianas empresas, comercios, cuentapropistas y micro

emprendedores. El COVID– 19 ha generado en nuestra dinámica diaria, un fuerte incremento en la demanda los

servicios prestados, debido a que muchas empresas experimentaron la necesidad de incorporar medios de cobros on

line para realizar sus actividades, dentro del entorno de aislamiento preventivo obligatorio. Actualmente el total del

recurso humano empleado es de Mendoza y estimamos incorporar personal a medida de que nuestra actividad siga en franco crecimiento”, explicó Gustavo Rodríguez de Linkingpos.

POL. Productores Online: es una plataforma independiente (marketplace) donde los productores de vino, en conjunto, ofrecen y venden sus productos. Cada productor (bodega) puede gestionar sus ofertas, perfiles, precios y promociones. Así, los compradores tienen llegada directa a distintos productores en un único lugar, sin intermediarios, logrando de este modo una conexión directa para productores y consumidores de vino. Resuelven además la logística y todo el trabajo administrativo.

Roon Van Rhee, creador de Pol, comentó: “La gente no deja de tomar vino, nunca lo ha hecho. El desafío ahora es hacerle llegar a la gente lo que quieren. Esto significa que hay que fortalecer el canal on-line, un canal al que antes no se prestaba mucha atención por el volumen que representaba o por el posible conflicto de interés que generaba con canales tradicionales. La actualidad ha cambiado todo. En el canal on-line, la clave es contar con una solución robusta de logística. La logística es eficiente cuando hay volumen. Por eso apuntamos en POL a juntar cada vez mas productores que nos permiten lograrlo”.

Para más información sobre vender vía POL, ir al siguiente enlace, para registrarse en una cuenta en POL, ingresar aquí.

Vodeo informativo, aquí.

AccesIn: Busca crear una comunidad digital en la que se puedan conectar vecinos en emergencia con otros vecinos solidarios que, por ejemplo, puedan ofrecerse para ir a comprar un medicamento. La aplicación es gratis y está abierta a todos los que quieran sumarse. La idea es que los nuevos hábitos y nuevas tecnologías para ayudar se hagan coordinados.

“Desde que lanzamos la campaña hemos tenido una gran aceptación y participación de cada una de las comunidades que se sumaron. Al día de hoy tenemos solucionados 543 pedidos de ayuda de parte de los vecinos en situación de riesgo . Un lindo dato es que la cantidad de voluntarios para ayudar , triplica a la cantidad de personas que necesitan una mano. Por otro lado las comunicaciones mediante la app han logrado crear un canal rápido y eficiente dentro de los consorcios que permite ordenar las necesidades , consultas y la información que llega a cada uno de los vecinos”, comentó Leandro Romero, gerente comercial de AccesIn.

Para participar y descargar la aplicación se puede hacer clic aquí.

Compra Futura: Es una herramienta creada por un grupo de emprendedores digitales (Lautaro Rodríguez Barreiro, Manuel Gómez Pizarro y Francisco Facal) que, al ver lo que estaba sucediendo con las pequeñas empresas, decidieron actuar. Desarrollaron una solución de vouchers (vales) de compra digitales para que cualquier dueño de un pequeño negocio pueda crear, vender y administrar sus propios vouchers de venta en solo minutos, de forma simple y rápida.

De este modo, los ciudadanos pueden ayudar a sus comercios preferidos realizando una compra hoy y consumiéndola al finalizar la cuarentena. Para los comercios, es una plataforma donde pueden crear en pocos minutos y de forma simple un e-shop propio con su logo y publicar diferentes propuestas para que la gente pueda ayudarlos a sumar ventas. Cualquier dueño de un pequeño negocio puede crear, vender y administrar sus ventas en solo minutos de forma simple y rápida.

Para los consumidores, es una forma de ayudar a sus negocios favoritos y -sin romper la cuarentena- adquirir diferentes promociones que podrán redimir una vez que se levanten las restricciones impuestas por la pandemia.

“La solución es 100% gratuita para los pequeños negocios y les permite sumar ventas y sobrevivir en este momento difícil. Los comercios se comprometen a premiar con algún beneficio extra a los consumidores que los ayudan con la compra futura. Al día de hoy, hay más de 5.000 comercios participantes”, explicó Lautaro Rodríguez.

El servicio es 100% gratuito, para ayudar a los comercios afectados, y los pagos van directamente a las pequeñas empresas. La publicación, elección y condiciones de uso de los vouchers publicados corre únicamente por cuenta de los comercios. Con solo crear una cuenta en el sitio y llenar un formulario, los pequeños negocios pueden publicar sus propuestas y promociones y seguir las visitas y las ventas desde Compra Futura.

“Los comentarios de los comercios están siendo increíbles, ya tenemos muchos que nos contaron que gracias a Compra Futura pudieron cubrir sus costos fijos, etcétera. Estamos sumando más beneficios para todos los pequeños comercios que son parte de Compra Futura, más allá de la plataforma”, agregó el emprendedor.

Consultado sobre el origen de esta herramienta, Lautaro resaltó: “Fue pensado para pequeños comercios o servicios, pero sin ninguna limitación de rubro, ya que no queríamos dejar afuera a nadie. La cantidad de pequeños comercios, autónomos y emprendedores que sumaron y se están sumando es increíble. Lo que los comercios publican pueden ser productos, servicios u órdenes de compra. La idea es que como quienes compran los están bancando, los comercios puedan darles algo interesante para que se sume. La plataforma es flexible en ese sentido”.

Para saber cómo funciona

Para ver los comercios adheridos