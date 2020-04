En defensa de los mayores de 70

La necesidad de mejorar el trato y la consideración social hacia los adultos mayores en el país fue puesta de manifiesto como consecuencia de entrar en vigencia hoy la restricción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la circulación pública de los que tienen más de 70.

Así lo expresaron mediante sendos comunicados la Asociación Gerontológica Argentina y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, desde donde tomaron contacto con distintos medios de prensa porteños. En apoyo a la iniciativa de carácter nacional que se erigió en plena defensa de los mayores de 70 la expresión fue dada a conocer también por medio de la publicación que el lunes por la mañana realizó la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza.

En el marco del contexto actual, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (S.A.G.G) junto a la Asociación Gerontológica Argentina (A.G.A), enviaron un comunicado a los medios porteños. El aviso tiene como eje central, las medidas presentadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a las personas mayores de 70 años y su confinamiento.

El pasado viernes 17 de abril, el gobierno porteño decidió implementar un permiso de circulación obligatorio y específico para los mayores de 70 años, esta herramienta disuasoria tiene por objeto no sólo minimizar las salidas a la calle, sino también garantizar el distanciamiento preventivo de los mayores ante la amenaza de contagio por coronavirus.

La implementación de esta medida se apoya en tres ejes: que los adultos mayores no puedan salir, que no quieran salir y que no tengan que salir.

Por esta razón, la Prof. Dra. Margarita Murgieri, presidente de S.A.G.G y el Dr. Félix Eduardo Nallim, presidente de A.G.A, manifestaron en la misiva, que considerar la edad cronológica para orientar una política o acción, no es explicativa de la situación de las personas ni de sus necesidades y puede conducir a la construcción de estereotipos que etiquetan erróneamente a las personas mayores.

Ambos organismos científicos, afirman que la mayoría de las personas adultas mayores son autónomas, se valen por sí mismas, son independientes y están en plena capacidad de ejercer el autocuidado frente a situaciones de riesgo y pueden tomar sus propias decisiones. Por ello, no resulta correcto pensar que son un sector homogéneo y que sólo requieren servicios o apoyos de cuidado.

