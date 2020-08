En duelo de técnicos argentinos, Pumas goleó a Tijuana en México

En duelo de técnicos argentinos, Pumas Unam, dirigido por Andrés Lillini, goleó hoy a Tijuana, conducido por Pablo Guede, por 3 a 0, y ascendió al segundo lugar en la Liga de México de fútbol, en partido correspondiente a la séptima fecha del torneo.

Los goles de la conquista los anotaron el delantero paraguayo Carlos González Espínola (37m PT), el defensor mexicano Manuel Mayorga (12m ST) y su compatriota Bryan Mendoza (51m ST).

Tijuana desperdició su oportunidad de descontar a los 19 minutos de la segunda etapa, cuando el volante colombiano Bryan Angulo erró un tiro penal.

Los jugadores argentinos que integraron desde el inicio el equipo de la capital azteca fueron el delantero Favio Álvarez, ex Atlético Tucumán; el delantero Juan Ignacio Dinenno, ex Racing Club, y el zaguero Nicolás Freire, ex Argentinos Juniors.

En tanto fue suplente en Pumas, el mediocampista Jonathan Suárez, ex Independiente de Avellaneda.

En Tijuana pisó el campo de juego desde el principio el defensor Miguel Barbieri, ex Racing y Rosario Central.

Con la victoria, el equipo de la Ciudad de México se colocó en el segundo lugar de la Liga del fútbol de México, con 13 puntos, los mismos que América; Tijuana, por su parte, se ubicó en el decimoquinto lugar, con 7 unidades.

En el segundo turno, Santos Laguna, con el delantero argentino Julio Furch entre los titulares, superó a Querétaro por 2 a 1, con los goles de José Van Rankin (14m, PT) y de Octavio Rivero (22m, ST).

El conjunto visitante había igualado transitoriamente por intermedio de Hugo Silveira (45m, PT). Así, el vencedor trepó a la undécima posición con 8 puntos y Querétaro, se ubicó décimo tercero, con 7.

En la madrugada argentina, juegan Monterrey (con el DT Antonio Mohamed, Nicolás Sánchez, Claudio Kranevitter, Maximiliano Meza y Rodrigo Funes Mori) y Juárez F. C. (Mauro Fernández).

Mañana, finalizará la séptima fecha con el encuentro que sostendrán desde las 23:05 de Argentina, León (Emmanuel Gigliotti)-Atlas (del DT Diego Cocca, Hugo Nervo, Germán Conti,Víctor Malcorra, Luciano Acosta y Javier Correa).

=Posiciones=

Cruz Azul, 16 puntos; Pumas UNAM y América, 13; Toluca, 12; Pachuca y León, 11; Tigre y Pumas UANL, 10; Monterrey, 9; Guadalajara, Santos Laguna y Necaxa, 8; Querétaro y Tijuana, 7; Juárez y Mazatlán, 6; y Atlético de San Luis, y Atlas,