Gran Mendoza: continuarán cerrados los bares y abiertos los gimnasios

Los bares continuarán cerrados y los gimnasios abiertos aunque con una restricción de concurrencia de un 30 por ciento en el área urbana del Gran Mendoza. Así lo anunció el gobernador, Rodolfo Suárez, respecto a la actual situación sanitaria en la provincia cuyana frente a la pandemia del coronavirus. En forma similar las medidas afectarán a la zona urbana en el departamento de San Rafael.

«Vamos a determinar que en el Gran Mendoza, en su zona urbana, donde el virus no entiende de límites geográficos, que los bares continúen cerrados», informó. Esto lo hizo aclarando que, por ejemplo, no todo el departamento de Guaymallén entrará en esta restricción «si no su zona urbana», dijo refiriéndose a lo que consideró «el área metropolitana». Y agregó: «Cuando hablo de Las Heras no me estoy refiriendo a Uspallata».

Asimismo indicó que «el horario de las 23.30 seguirá vigente para la restricción de circulación de personas salvo las excepciones como para el personal de la salud y de seguridad».

Aclaró que «en el área metropolitana podrán seguir funcionando los restaurantes que trabajen bajo la modalidad de al aire libre».

«En cuanto a los templos vamos a limitar la concurrencia con hasta 10 personas cumpliendo los estrictos protocolos. Considerando la distancia. Por ello he hablado con muchas curas y pastores para que lleguen a la gente con este consejo», indicó.

Explicó que «respecto a los gimnasios hemos visto que muchos funcionan muy bien, con desinfecciones adecuadas e higiene en los distintos aparatos que utilizan quienes allí concurren. Ahora vamos a achicar la franja de concurrencia de un 50 a un 30 por ciento», marcó.

«En la misma área metropolitana cerraremos los clubes porque hemos visto que muchos contagios se han producido en esos lugares debido a que las familias realizan diversas actividades sociales», manifestó. Y añadió: «Vamos a ser mucho más estrictos respecto la terminación del DNI. Vamos a intensificar el control en la calle. Todo esto lo hacemos para bajar la circulación».

Además anunció que se restringirá la asistencia en la administración pública y en cambio se reforzará la atención online en todo el territorio provincial.

«A partir de la reunión que tuvimos con el presidente y con las autoridades nacionales, vimos que algunos consideran que tenemos que estar en una situación de aislamiento. Otros, sin embargo, entendemos que el sistema sanitario de Mendoza puede seguir en una situación de distanciamiento», argumentó.

Insistió que «voluntariamente necesitamos que nos quedemos la mayor parte del tiempo que podamos en nuestras casas».

El nuevo decreto que anunció Suarez durará hasta el 22 de setiembre.

«La cadena de contagios no se corta con las normativas que dictemos nosotros», admitió, aconsejando que «hay que salir solamente lo necesario y cumplir con el distanciamiento social».

«La mayor parte de los contagios se observan en los lugares cerrados donde se están desarrollando actividades que van en contra de las normativas. La mayoría de los contagios se dan en esas reuniones sociales», apuntó.

Indicando que no hay que subestimar la pandemia expresó que «está demostrado que esto no afecta solamente a los adultos mayores sino también a los jóvenes. A terapia intensiva están ingresando personas menores de 70 años, de 50 y de 40 años».

Valoró que «estamos llevando adelante una política que pretende mantener abierta la economía. Hay mucha gente que no les llega la ayuda como el IFE y que necesita salir a trabajar».

«Si una empresa cierra es muy difícil que vuelvan a abrir. En CABA ahora se está habilitando la obra privada. En Mendoza hace tiempo que ya venimos con esas actividades habilitadas. Lo mismo que con las actividades deportivas, o las peluquerías», reconoció.

«Es cierto que hay circulación del virus en Mendoza y por eso pedimos que salgan solamente cuando sea necesario», pidió.

Conferencia de Prensa: El Gobernador Rodolfo Suarez anuncia nueva fase de distanciamiento social Conferencia de Prensa: El Gobernador Rodolfo Suarez anuncia nueva fase de distanciamiento social Publicado por Mendoza Gobierno en Martes, 1 de septiembre de 2020

Suárez explicó que el anuncio que debía realizarse ayer no se hizo debido a la noticia de la negociación de la deuda externa argentina que definió el Ejecutivo Nacional.