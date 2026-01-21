En Mendoza, llenar el changuito del súper costó más de 800 mil pesos en diciembre

El gasto mensual en alimentos y bebidas para una familia tipo llegó hasta 807 mil pesos en la provincia. Aunque Mendoza no está entre las más caras del país, el costo de vida presiona cada vez más sobre los ingresos.

Llenar el changuito del súper en Mendoza costó hasta 807 mil pesos mensuales en diciembre, según un relevamiento nacional que midió el valor de la canasta básica de alimentos y bebidas en todo el país. El dato refleja el impacto directo del aumento del costo de vida en la provincia y la creciente presión que ejercen los precios de las góndolas sobre los salarios.

¿Cuánto cuesta llenar el changuito del supermercado en Mendoza?

De acuerdo al informe “El changuito federal” de la consultora Analytica, el gasto mensual en alimentos y bebidas para una familia tipo —dos adultos y dos menores— se ubicó en Mendoza en torno a 807 mil pesos durante diciembre de 2025.

El estudio comparó productos idénticos en marca y presentación en todas las provincias, con el objetivo de reflejar una compra mensual típica de la clase media.

¿Cómo se ubica Mendoza frente al resto del país?

Mendoza quedó en una posición intermedia dentro del ranking nacional. Las diferencias entre provincias superaron los 100 mil pesos entre la más cara y la más barata.

La Patagonia concentró los valores más altos del país, encabezados por Santa Cruz, donde el changuito alcanzó casi 890 mil pesos mensuales. En el otro extremo, Formosa registró el costo más bajo, con poco más de 783 mil pesos.

¿Qué peso tiene el changuito sobre el salario en Mendoza?

Un dato clave para medir el impacto real del costo de vida es la relación entre precios y salarios. En Mendoza, el salario promedio ronda 1.250.000 pesos, lo que ubica al gasto mensual en supermercado en una proporción significativa del ingreso del hogar.

Si bien provincias como las patagónicas tienen changuitos más caros, también cuentan con salarios promedio más altos. En Mendoza, el equilibrio es más ajustado y el gasto en alimentos representa una porción cada vez mayor del presupuesto familiar.

¿Por qué los precios no impactan igual en todas las regiones?

El informe advierte que el costo de vida no se explica solo por el precio nominal de los alimentos. En regiones como el NEA, donde los salarios son más bajos, el changuito insume hasta casi un tercio de los ingresos del hogar, afectando con mayor fuerza el poder adquisitivo.

Además, el peso del consumo en supermercados varía según la región, ya que en algunas provincias predomina la compra en comercios de barrio y en otras las grandes cadenas.

¿Dónde se registraron los mayores aumentos en diciembre?

Durante diciembre, las subas más fuertes del changuito se dieron en:

San Juan: 3,9%

Salta: 3,7%

Buenos Aires: 3,5%

En cambio, Formosa mostró el incremento más moderado, con apenas 1,3%.

¿Qué productos empujaron el aumento del changuito?

Dentro de la canasta, las carnes fueron las que más presionaron los precios, en línea con lo ocurrido a nivel nacional.