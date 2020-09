En menos de 8 horas, separan del cuerpo a un diputado

La rápida separación del diputado del Frente de Todos Juan Emilio Ameri por amplia mayoría por parte de la Cámara de Diputados, tras haber protagonizado ayer una escena sexual en plena sesión de la Cámara baja, no tiene antecedentes en la historia del cuerpo.

Ameri fue suspendido ayer a las 18 tras conocerse el episodio y se decidió conformar una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días, aunque la presentación de la renuncia del diputado del Frente de Todos por Salta precipitó los hechos y finalmente a la madrugada se aprobó por amplia mayoría la aceptación de la renuncia.

El hecho se inició a las 17.25 cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, detectó a través de una de las pantallas la situación, tras lo cual pidió ser reemplazado unos minutos en la conducción del cuerpo para reunirse con las principales autoridades del bloque del Frente de Todos.

Tras reunirse con el titular del bloque del FDT, Máximo Kirchner, Cristina Alvarez Rodríguez y Cecilia Moreau, Massa volvió al recinto de la Cámara baja y pidió la separación automática y suspensión sin goce de haberes del Diputado.

A las 20 la Cámara de Diputados emitió la resolución formal con la decisión del cuerpo de pedir la suspensión de Ameri del cuerpo y la conformación de una comisión integrada por Silvia Lospenato (PRO), Cecilia Moreau (FDT), Graciela Camaño (Consenso Federal), el radical Miguel Bazze y la oficialista Cristina Alvarez Rodríguez, que se reunirá en los próximos días para dictaminar una contundente resolución sobre los hechos.

Según fuentes de la bancada oficialista, tras la emisión del comunicado en el que pidieron «que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos», al diputado Ameri le quedaba «poco margen de maniobra».

«O me mandas la renuncia antes de las 12 de la noche o te echamos hoy», le dijo Massa al diputado por Salta, en una conversación telefónica que mantuvo con Ameri cerca de la medianoche, indicaron las fuentes.

Pasada la 1 de la madrugada, Massa pidió un cuarto intermedio en la sesión en que se debatían temas acordados, para reunirse en privado con los titulares de los bloques parlamentarios.

En esa reunión, se dio a conocer la nota enviada por el diputado salteño cerca de las 0,30 y se propuso darle tratamiento esta misma madrugada.

Cerca de las 3 de la madrugada el cuerpo aprobó por 224 votos la renuncia de Ameri, con el aval de la mayoría de los bloques parlamentarios y el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos-Coalición Cívica).

«Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota -del día de ayer-. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió», señala el texto de la renuncia enviada por Ameri a la presidencia de la Cámara.

De esta manera, y en menos de 8 horas, la Cámara de Diputados separó del cuerpo a un integrante de esa Cámara, en un hecho sin precedentes, tras una rápida acción del titular de la Cámara baja, que contó con el respaldo en general de los diferentes bloques parlamentarios que apoyaron la medida y repudiaron inmediatamente el hecho.