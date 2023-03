Con el inmenso salón del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina colmado de centenares de vecinos que le brindaron todo su apoyo sin guardarse nada, el senador Rafael Moyano presentó esta tarde sus “compromisos de gobierno” en el marco del lanzamiento oficial de su precandidatura a intendente de Guaymallén desde la línea interna justicialista Alternativa Mendoza.

Para eso, además, contó con la presencia de Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina; Fernanda Lacoste, asesora de la Municipalidad de Maipú, y demás dirigentes políticos de distintos departamentos y numerosas entidades intermedias, así como expresiones públicas enviadas por Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y eventual presidenciable oficialista, y Roberto Righi, intendente de Lavalle y posible precandidato a gobernador de Mendoza por el justicialismo.

En la oportunidad, el legislador peronista presentó la gran cantidad de lineamientos y profundas transformaciones positivas de la calidad de vida que tiene previsto realizar de salir elegido como jefe comunal guaymallino para el período de diciembre próximo a diciembre del 2027, incluidas en una plataforma de acciones políticas elaborada por su equipo de trabajo y que –según aclaró– será completada y consensuada por todos los vecinos en el devenir de sus ya acostumbradas recorridas departamentales.

“Al peronismo en carrera no lo detiene nadie”

A la hora del discurso principal, Moyano resaltó enfáticamente: “Hoy, Guaymallén ha vuelto a ser el patio del fondo de Mendoza, con obras inconclusas, con falta de transitabilidad, sin empleo, con inseguridad, con falta de salud, sin escuelas, sin viviendas… Lamentablemente (sus gobernantes) tienen un poder que los acompaña todo el tiempo. Pero sin dudas no van a poder mantenerlo, porque cuando el peronismo se pone en carrera no lo detiene nadie. ¡Así que muchas gracias a todos por estar acá!”.

En este sentido reflexionó: “Es necesario que hoy salgamos convencidos de acá, ya que vamos a presentar las propuestas y vamos a necesitar que todos ustedes sean predicadores, porque es muy difícil ir a un proceso como al que queremos ir si no estamos convencidos. Entonces, lo primero es saber si estamos convencidos de construir el triunfo el 11 de junio y, después, el 24 de setiembre para asumir el 10 de diciembre la conducción de este departamento”.

“Conozco el departamento y a sus vecinos”

Respecto de sus condiciones para asumir tamaña responsabilidad, Moyano destacó: “Conozco el departamento y a sus vecinos, no venimos de afuera. Para representar al peronismo de Guaymallén hay que ser de Guaymallén y conocer a los guaymallinos y cada uno de los rincones. Hoy parece que algunos distraídos quieren llevar a algunos candidatos que no conocen el departamento, que no saben quiénes son sus dirigentes, y pretenden esa locura. ¡Por eso también nos va como nos va!”.

Acerca de la dimensión del relevamiento realizado hasta ahora manifestó: “Acá hay un equipo importante que ha estado trabajando en cada una de las áreas temáticas y que en realidad también muestra la calidad técnica de cada uno de los compañeros. Les puedo asegurar que cuando asumamos vamos a ser el mejor gobierno de la historia del peronismo y los que vengan después de nosotros van a ser mejores que nosotros, porque así tiene que ser siempre”.

“Vamos a construir la victoria en cada barrio”

En su arenga concluyó: “Vamos a construir la victoria en cada distrito y cada barrio de Guaymallén, con todas las organizaciones, las uniones vecinales, los centros de jubilados, los clubes y cada uno de los compañeros del departamento, de los lugares más alejados”.

Las soluciones planteadas ante las demandas más recurrentes de la comunidad –relevadas en numerosas visitas a distintos lugares del departamento– han sido abordadas principalmente en tres ejes temáticos: “Hacienda pública municipal” (política recaudatoria, en especial las variaciones en las tasas, derechos de comercio y demás aspectos inherentes), “Gobierno, transparencia y participación ciudadana” (desarrollo económico, trabajo y producción; economía social y solidaria, seguridad, educación, salud, vivienda y hábitat, política de género, política de niñez, adolescencia y familia, discapacidad, cultura, deporte, y participación ciudadana y transparencia) y “Obras, servicios públicos y ambiente” (sostenibilidad ambiental, calidad de vida y desenvolvimiento de los sectores productivos).

Links de interés

Twitter:

Facebook:

https://www.facebook.com/RafaMoyanoSenador/

https://www.facebook.com/grcarmonac/

https://www.facebook.com/mariafernanda.lacoste/