Es «prudente» que Macri no esté en el «fronting político»

El diputado nacional y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, consideró hoy «prudente» que el ex presidente Mauricio Macri no esté «en el fronting del debate político» y aseguró que en Juntos por el Cambio «no hay ningún margen de negociación en los temas institucionales» con el gobierno de Alberto Fernández.

En una entrevista con Télam en su despacho del Palacio del Congreso, el ex gobernador mendocino sostuvo además que su partido debe ser «la columna vertebral» de Juntos por el Cambio (JxC), pero «sin soberbia», criticó lo que llamó el «relato» de la actual gestión e hizo un análisis en materia económica.

Télam: ¿Cómo evalúa el desempeño de JxC en estos tres meses de ser oposición?

Cornejo: Estoy satisfecho. Nos hemos mantenido unidos y a pesar de no tener un liderazgo único, hemos consensuado las principales decisiones. La Argentina necesita un buen gobierno pero también una buena oposición, que no es la que se opone a todo sino la que mantiene viva la posibilidad de alternancia. Tiene que tener visibilidad y un contradiscurso para que funcione el sistema republicano.

T: ¿Y cómo sigue la UCR en ese espacio?

AC: Vamos a movernos mucho por el país. Es un gran desafío, porque el radicalismo es el partido que dentro de la coalición tiene más capilaridad territorial. Por eso estamos llamados a cumplir un papel de columna vertebral pero sin soberbia, no alcanza solo con la UCR. Necesitamos mantener unida esta coalición. Hay un desarrollo importante que hay que conducir y no lo puede hacer un solo partido. No nos sobra nadie.

T: ¿Macri seguirá con bajo perfil como hasta ahora?

AC: Creo que es prudente hoy que él no esté en el fronting del debate político porque el relato del Gobierno se está cayendo a solo tres meses de llegar. La base de la unión entre Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) es que estos 4 años de Cambiemos fueron el origen de la catástrofe de la Argentina y eso no es cierto y no tiene ninguna base real para proyectar la Argentina. Si Mauricio está en el fronting legitima eso y quedamos todos acorralados detrás de eso. Pero por supuesto eso no quiere decir que él no tenga un papel en nuestra mesa, desde toda su experiencia como ex jefe de gobierno y expresidente.

T: ¿Cómo describe estos 90 días de Gobierno?

AC: Hay cosas positivas pero las negativas las neutralizan. Una positiva es que hay un discurso, desde el Presidente, más tolerante acerca de buscar armonía y consenso. La segunda cosa positiva es que se habla de no tener déficit en el Estado. El déficit es el que ha generado la deuda, el «Nunca más» a la deuda debería haber sido nunca más al déficit hasta que seamos un país creíble. Estas cosas son positivas, pero hay que juzgar más por los hechos y la verdad es que no han buscado consensos. En el tema de los jueces ofrecimos una cláusula para que no se fueran en masa y no se colonizara el Poder Judicial y no quisieron nuestro voto. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos.

Por ahora ha habido más de lo mismo del kirchnerismo en materia institucional: tratar de controlar la Justicia. No hubo denuncias de corrupción pero se tratan de tapar hechos de corrupción anteriores.

Por otro lado hay una gran responsabilidad en la incertidumbre que vivimos en las ambigüedades del Presidente, que van desde cuáles son su aliados, si Estados Unidos y Brasil o si Venezuela y Evo Morales. Querés equilibrar el presupuesto y no tener déficit. ¿Pero lo querés hacer aumentando ingreso o controlando gastos? Y si es controlando gastos ¿sólo a los jubilados con más de 30 años de aportes? ¿Querés reformar la Justicia para que haya impunidad o para que realmente sea expedita? Todas esas ambigüedades pueden ir erosionando la expectativa sobre el nuevo gobierno. Si la oposición no estuviera alertando sobre ésto, el oficialismo te pasa por arriba como alambrado caído.

T: ¿Qué opina de que ex funcionarios del kirchnerismo hayan conseguido su libertad, como el ex ministro Julio de Vido?

AC: Lo veo como un gran avance del kirchnerismo que ha instalado la idea del «lawfare» cuando en realidad lo que hay son juicios con sobradas pruebas y condenas firmes. Pero veo ciertos jueces con timing político. El resto es relato. A De Vido no lo exculparon, sólo le levantaron la prisión preventiva. Y él habla como si lo hubiera declarado inocente. Pero fue condenado. Y ante tanto peso de un discurso político contundente, alguna gente en la Justicia empieza a titubear. Desde JxC no habrá ningún margen de negociación en los temas institucionales. Estamos súper colaborativos en temas de deuda y economía, pero en lo institucional ni un tranco de pollo, es un límite claro. En ese sentido, la intervención a la justicia de Jujuy es inadmisible desde todo punto de vista.

T: ¿Sigue apoyando las negociaciones por la deuda?

AC: La Argentina tiene un problema con los vencimientos de deuda este año y el que viene. Pero su problema no es de deuda, es de crecimiento. Desde 2010 tenemos el mismo PBI, pero ahí éramos 40 millones de habitantes. Hoy, 10 años después, producimos la misma cantidad de riqueza. Los Estados rolean las deudas todo el tiempo, igual que las grandes empresas. Lo que advierto que el Gobierno generó un relato sobre el 31 de marzo, de ponerse ese plazo (para terminar de negociar la deuda), cuando debería ver cómo hacer para crecer. Es evidente que el gobierno no quiere pagar nada, y que lo haga el próximo gobierno. Es por las buenas, si aceptan eso, y es por las malas, si no lo aceptan. Eso es peligroso, porque entrar en default sería una caída ya no del 1 o 2% del PBI, sino del 10 o 15% del PBI en un año, lo que sería una hecatombe social.