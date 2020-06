«Estoy feliz por el gol, fue un período muy duro», dijo Higuaín

Luego de superar una lesión muscular, el delantero de la Juventus regresó a las canchas. Fue su primer llamado desde el arranque de la pandemia.

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, que hoy volvió a jugar por primera vez desde la reanudación de la liga italiana y marcó un gol en la victoria del líder Juventus, 4-0 a Lecce, manifestó estar «muy feliz» y consideró que pasó «un período muy duro, por la pandemia y la salud» de su madre.

«Estoy feliz por el gol. Fue un período muy duro, por la pandemia y por la salud de mi mamá», confesó el «Pipita», que no festejaba desde que le convirtió a Udinese en Copa Italia y no había podido debutar en la reanudación de la liga por una lesión.

«He cambiado y entendí que el equipo me necesita. Me puse a disposición del grupo y todos me han ayudado. Ahora estoy feliz por el regreso y por el gol», comentó Higuaín, que ingresó en elcomplemento por Paulo Dybala, autor del primer tanto.

Consultado por los siete puntos de ventaja que Juventus le sacó al escolta Lazio, Higuaín respondió: «veremos qué sucede mañana (cuando el equipo de la capital reciba a Fiorentina). Falta mucho y las cosas podrían cambiar», según informó la agencia de noticias ANSA.

Durante la suspensión del certamen por la pandemia de Covid-19 Higuaín viajó a la Argentina para acompañar a su madre, que pelea desde hace algunos años contra una grave enfermedad.