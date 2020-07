En las próximas horas el presidente firmará el decreto. La actual normativa vence el 31 de julio y la prolongarán hasta el 30 de septiembre.

El Gobierno de Argentina decidió extender hasta el 30 de septiembre la prohibición de los despidos sin causa y las suspensiones unilaterales.

Un decreto de necesidad y urgencia que se publicará en las próximas horas prorroga por 60 días la imposibilidad de cesantías. Según la actual normativa dejaba de regir el 31 de julio.

Así el gobierno se inclinó a favor de los reclamos sindicales. Y despejó la inquietud que existía respecto de la caída del instrumento en conflictos como el de Latam.

Prohibición de efectuar despidos en Argentina

El DNU tendrá las mismas características que el primero dictado en la cuarentena, el 329/2020, que rigió hasta mayo. Y el que ordenó continuar con la cobertura hasta fin de este mes. Prohíbe “efectuar despidos sin justa causa. Y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por 60 días más. Es decir hasta fin de setiembre. Y también “efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”.

Al igual que en las anteriores ocasiones quedarán exceptuadas de la prohibición las suspensiones acordadas con el sindicato correspondiente.

La prórroga de la prohibición de despidos terminó de resolverse ayer. Fue con la circulación del DNU entre los ministerios para complementar la firma de Alberto Fernández. Y luego de que la cartera laboral, de Claudio Moroni, elaborara el borrador de la norma.

El reclamo a favor de la continuidad de la norma estuvo al tope de negociaciones discretas de la CGT. Pero formaba parte de la agenda del grueso del sindicalismo argentino. A raíz de la crisis en el mercado laboral derivada de la pandemia.

A partir de la cuarentena todos los funcionarios y los especialistas del rubro advierten sobre un aumento de la desocupación. Así como de la pobreza y la indigencia. E incluso la consultora Ecolatina prevé un salto de cinco puntos porcentuales. Del actual 10,4% a un valor cercano a 15 por ciento, a la salida todavía incierta del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El antecedente de los despidos de Latam

Casos como el de Latam reactualizaron la mirada sobre la norma antidespidos. Trabajo rechazó esta semana la apertura de un procedimiento preventivo de crisis. Es el que había pedido la compañía para efectuar despidos con indemnizaciones reducidas.

Aunque los datos oficiales marcan una importante caída del empleo asalariado formal, en el gobierno consideran que esa pérdida de puestos de trabajo sería superior si no se adoptan esas medidas. Y no estuviera vigente la doble indemnización para los despidos sin causa. Atribuyen la caída del empleo a que las empresas no reponen el personal que renuncia. O se jubila y a los “retiros voluntarios”.

Los datos del Ministerio de Trabajo marcan que en abril —el primer mes completo de cuarentena— se registraron 186.000 trabajadores menos en relación marzo. La caída mensual más alta desde el comienzo de la serie en enero de 2012.

A su vez, en el marco de las suspensiones acordada entre la CGT y la UIA para los sectores afectados por la cuarentena, 60.000 empresas suspendieron a 715.000 trabajadores. El 12% de los asalariados del sector privado. Con una reducción de hasta el 25% sobre los salarios.

Panorama según los empresarios

Pese a este instrumento legal que protege al trabajador muchos empresarios prevén la reducción y suspensión de su planta de personal.

Al menos así lo indicaron en una encuesta reciente hecha por el Instituto para el Desarrollo Empresarial (Idea).

El sondeo reveló que las empresas prevén una disminución en sus plantillas en lo que resta del año. Y que será junto con una sostenida caída en la rentabilidad de las compañías, entre otras cuestiones.

El relevamiento también reflejó que el teletrabajo, factor predominante en ocho de cada 10 empresas, permitió a la mayoría de las compañías el mantenimiento de la productividad.