Fernández apuró a los bancos por los créditos para pagar sueldos

El presidente Alberto Fernández dijo que espera que los bancos «no tengan excusas y empiecen a dar los créditos» al 24% para pymes a partir de mañana, al tiempo que aseguró que «la paciencia se acaba» porque las empresas tienen que pagar sueldos.

«Hay un problema de regularización del sistema financiero, en crisis como estas muchos quedan descalificados, porque no venden, entran cheques que no pueden pagar y quedan fuera de sistema. Ahora como existe ese garante que es el Estado, espero que el lunes no tengan excusas y empiecen a dar los créditos», dijo Fernández en una entrevista con El cohete a la Luna.

El Presidente sostuvo que «no podemos tener tanta paciencia, hay que arreglarlo» al tema de los créditos para el pago de sueldos.

«Lo que le pedí (al titular del Banco Central, Miguel Pesce) es que el lunes se ocupe de que los bancos empiecen a abrir lo necesario. Espero que el lunes ya esto empiece a funcionar porque lo necesitamos», agregó.

Dijo que «los bancos tienen que hacer su aporte, hasta acá lo que los bancos nos dicen es que hay algunos elementos de interpretación burocrática y por eso todavía (no están) los créditos que nosotros pusimos al servicio de las empresas para preservar el trabajo de la gente que es lo que más nos importa».

«Yo creo que a partir del lunes las cosas se empezarán a normalizar y todo eso se flexibilizará y todo eso va a andar bien», confió.

El Presidente recordó que «los bancos además fueron los grandes ganadores en los últimos años. Los bancos en la Argentina hace más de cuatro años vienen prestándole plata al Banco Central y sacan resultados extraordinarios financiando al Banco Central».

«No le prestan plata al Estado, le prestan al Banco Central. Toman títulos del Banco Central para que el Banco Central esterilice la moneda que emite, y la verdad es un juego perverso, que ha dado tasas al 83%, nosotros ya esa tasa la bajamos al 38% pero la verdad es una vergüenza», concluyó.