Fernández y su asombro por la reforma judicial

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que le parece «insólito» que la oposición no quiera tratar el proyecto de reforma judicial en el Congreso y sostuvo que forma «parte de la discusión hipócrita de la Argentina», al tiempo que sostuvo no tener «la menor idea» de en qué podría beneficiar la iniciativa a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«La oposición dijo que no se va a presentar al debate por vía virtual, por lo cual espero que en algún momento den el debate, pero esta es parte de la discusión hipócrita de la Argentina», señaló Fernández en declaraciones a la radio Futurock, en las que aclaró que proyecto enviado al Congreso «por ahí es mejorable, es perfectible».

«No soy un negado en ese sentido -puntualizó-, lo insólito es que no lo quieran tratar, porque además si alguien se beneficia con este proyecto es precisamente el Gobierno que dejó el poder porque con el proyecto yo, el Presidente públicamente, le garantizo que nadie pueda hacer lo que ellos hicieron hasta ahora con los otros».

En ese marco, el Presidente dijo que en la oposición «deberían estar agradecidos a que yo diga no quiero más detenciones arbitrarias, no quiero más manipulación de jueces».

«Incomprensiblemente dicen que eso es manipular la justicia. Eso es insólito. Dicen ‘esto beneficia a Cristina (Fernández de Kirchner)’ y no tengo la menor idea en qué la beneficia. Leo, releo y contra leo y no encuentro en qué la beneficia», sostuvo el Presidente.

Sobre los cuestionamientos de la oposición al abogado Carlos Beraldi, quien integra la comisión creada para analizar el funcionamiento de la Corte, Fernández dijo que lo conoce hace «más de 30 años» y que, junto a León Arslanian, «es un abogado extraordinario y académicamente muy reconocido».

«En el año 2003 cuando pensamos con Gustavo Béliz en reformar la justicia federal y no lo logramos, llamamos a dos personas para que nos ayudaran: Beraldi y Arslanian. Pero ahora resulta que Beraldi es un problema porque es abogado de Cristina pero también es el abogado del ministro de Educación de Macri que está acusado de las escuchas», dijo, en referencia a Mariano Narodowski.

Respecto al consejo consultivo, el Presidente recordó que «todo lo que la comisión proponga, y tiene 90 días largos para hacerlo, en el caso de que yo acepte lo que me propone, serán leyes que tienen que ir al Congreso, no son cosas que se resuelven por decreto».

«Hay una vocación clara de confundir a la gente, que todo esto está armado para lograr la impunidad de Cristina, que todo esto está hecho para manipular a la justicia. Piensan que somos iguales que ellos y no somos iguales», diferenció el mandatario.

Asimismo, Fernández criticó que «hace décadas que venimos viendo la decadencia de la justicia federal en Argentina» y calificó como una «propuesta seria» la iniciativa de reforma judicial enviadas días atrás al Congreso.

«Armamos un proyecto global para la justicia federal y deciden no discutirla porque no les gusta una comisión que no tiene nada que ver con esta ley», se quejó Fernández sobre la postura de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, manifestó estar «asombrado porque la Argentina necesita tener una justicia que funcione bien» y dijo que él mismo se puso «todos los límites» que encontró «para que los jueces federales que sean nombrados no puedan ser manipulados por ningún Presidente».

«Por primera vez los jueces subrogantes tienen que tener el acuerdo de las dos terceras partes del Consejo de la Magistratura y del Senado», destacó.