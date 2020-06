Finalmente «Pachu» Peña no se contagió de coronavirus

Las alarmas se encendieron tras confirmarse que Lizy Tagliani dio positivo de coronavirus, varios de los famosos que fueron a su programa, confirmaron que contrajeron el virus. Caso de Belén Francese, que en las últimas horas ratificó que su hisopado también arrojó resultado positivo. Por su lado Pachu Peña anunció en la jornada de este jueves, por redes sociales, que finalmente no tiene COVID-19.

La televisión de Argentina está en vilo por la ola de contagios en un canal de Buenos Aires, eso llevó a que muchos trabajadores tengan que desempeñarse vía zoom. El humorista Pachu Peña que había estado en el programa, El Precio Justo, manifestó, que recibió el llamado de la doctora para llevarle tranquilidad , tanto a él como a su familia y darle la novedad que su test había arrojado resultado negativo. “Me acaba de llamar la doctora el resultado del test es NEGATIVO”, confirmó en su cuenta oficial de Twitter.

Me acaba de llamar la doctora el resultado del test es NEGATIVO 😀 — pachu peña (@pachu_penia) June 25, 2020

EL miércoles se conoció que 15 personas vinculadas a ese canal habían dado positivo, las redes sociales explotaron manifestando que uno de los contagiados era Pachu. Inmediatamente Peña tuvo que salir a desmentirlo. «Estoy asombrado ya que leo que soy positivo. Me hicieron el hisopado el martes, y me dijeron que el resultado tarda 48 horas. Pero este miércoles, por ayer, empezó a circular que soy positivo, entonces llamé a Telefé y me dicen que no tienen el resultado, y que va a estar para mañana».

En las últimas horas se dio a conocer el estado de salud de quiénes también estuvieron presente en las grabaciones del programa entre el 12 y 13 de junio, como Melina Pitra, Santiago Maratea, Lizardo Ponze, Diego Moranzoni, y Magui Bravi, con respecto a ellos trascendió que se encuentran en óptimas condiciones y que el resultado de sus respectivos test también dieron negativo. Por su parte la conductora confirmó que su novio, Leo Alturria, no se contagió de coronavirus.

Mi novio dio negativo al Covid-19 le pedí permiso para poder comunicarlo… gracias a todos por los mensajes pic.twitter.com/VX6SrPq51G — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 25, 2020

«Mi novio dio negativo al COVID-19, le pedí permiso para comunicarlo… gracias a todos por los mensajes» manifestó en su cuenta ofiacial de Twitter. Sin embargo, la propia conductora Lizy Tagliani, su asistente Floppy , el humorista Miguel Ángel Cherutti y la modelo Belén Francese dieron positivo en medio del escándalo por la asistencia a programas de entretenimiento y el planteo sobre qué servicio de comunicación debe considerarse esencial en el marco de la pandemia de coronavirus.