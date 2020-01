Florencia Mazzei, cuarta, y Yamil Amuch, quinto en La Paz

Los mendocinos se destacaron en muchas categorías en una competencia exigente y con alto nivel.

El sábado se disputó el Triatlón Internacional de La Paz, en Entre Ríos. Una de las pruebas tradicionales de nuestro país que cuenta con 36 ediciones. Este año, casi 30 atletas mendocinos viajaron a representarnos de la mejor manera. El equipo mendocino tuvo un excelente desempeño al llevarse varios podios.

Hubo tres largadas de acuerdo con las categorías y distancias. En la primera, y más importante, luego de nadar 750 metros, pedalear 20 km y finalizar trotando 5 km, Yamill Amuch consiguió un muy importante 5º puesto en la general élite, ya que se dieron cita todos los atletas destacados del país.

Gonzalo Aguilera quedó en el 14° lugar, muy meritorio, a pesar de no estar conforme con su desempeño a pie.

El ganador fue el formoseño Ibrahim Alucin; segundo, Flavio Morandini, y tercero, Juan Diego Ciano

Por su parte, Florencia Mazzei, en su segunda carrera en La Paz, se ubicó 4ª a muy pocos metros de la tercera, sintiendo el esfuerzo y el calor.

“Fue una carrera muy distinta de la anterior -sostuvo la atleta-, “porque el año pasado me agarró muy nueva, fue el tercer triatlón en mi vida -recuerda con una sonrisa-. Este año fui con mucho más entrenamiento, ya que todo el año pasado y este me he estado entrando mucho y la carrera esta vez, fue un ida y vuelta. Fui muy bien entrenada pero por cuestiones laborales llegué medio cansada a la carrera. De igual forma me sentí bien, y creo que hice una buena carrera”, afirmó.

La triatleta de Regatas finalizó: “La experiencia fue muy buena, sigo creciendo en este deporte, ya que soy nueva y eso suma. Y el que ha vivido ese triatlón sabe lo que es el factor externo, la gente alentando y acompañando toda la carrera, ¡muy bueno!”.

La ganadora fue Moira Miranda; segunda, Victoria Riveros, y tercera, Brenda Rosso

Otra prueba de distancia sprint tuvo a los juveniles y algunos experimentados como protagonistas

Una nueva largada de distancia “corta”, como se la denomina, comenzó en segundo turno y tuvo a dos mendocinos en la punta durante toda la prueba. Nicolás Maimone y Tomás Paganini fueron los primeros en salir del agua, junto con Tomás Castañeda, de San Juan. En el segmento de ciclismo trabajaron juntos y se mantuvieron al frente, y luego fueron determinantes los 5 km de pedestrismo, donde el local y otros atletas más experimentados pudieron sacar ventaja.

El ganador fue Brian Giménez, mientras que Nicolás quedó 4º y Tomás, 6º, en la general.

Jean Pierre Amaya fue 8º, por lo que tres mendocinos se ubicaron en el Top 10. Muy destacada actuación también de Matías Valdevenitez, en el puesto 12.

En damas, Margarita Bonade fue la primera en salir del agua y lideró varios kilómetros durante el ciclismo. Pero la experiencia de otras corredoras se hizo valer y la mendocina cruzó la meta en 2º lugar. Por su parte, Sofía De Rosas fue 3ª y consiguió el escalón más alto del podio en su categoría.

Exigente distancia standard

El último turno fue para casi 400 amateur, que compitieron en distancia standard: nadaron 1.500 metros, pedalearon 40 km y finalizaron trotando 10 km.

Rodrigo Sendra fue el mejor mendocino, consiguiendo el 8º lugar en la general y 3º en su categoría.

Marcos Pierri fue el ganador, Nelson Rode, 2º, y Maximiliano Caino, 3º. María Antille fue la ganadora en damas.

Estos fueron los podios y posiciones de los mendocinos que coparon La Paz con una gran delegación y un muy buen desempeño:

Damas

Elite: 4ª general Mazzei Florencia

Elite Sub 23: 3ª Pronotto Paula

Juvenil B- 1ª margarita Bonade (2ª general)

Menor B- 1ª Sofía De Rosas (3ª general)

Silvina Rodriguez fue 5ª en su categoría

Patricia Lambert 10ª

María José Gómez 11ª

Varones

Elite Sub-23: 6° Aguilera Gonzalo (14º general)

Juveniles B: 1° Paganini Tomás (5º general)

2° Jean Pierre Amaya (7º general)

Juvenil A: 5° Valdevenitez Matías

Menor B: 3° Joaquín Morales

Mayores C: 1° Nicolás Maimone

Mayores J: 1° José Pachi Maimone

Mayores L 1° Mario Delpodio

Además, se destacó la participación de dos Infantiles que disfrutaron de una carrera el domingo totalmente participativa. Martina Delpodio y Francisca Keka Falcioni también dieron lo mejor en Entre Ríos.