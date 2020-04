FMI: un alivio en el servicio de la deuda a 25 países pobres

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy un «alivio inmediato» del servicio de la deuda a 25 países pobres, en virtud del renovado Fideicomiso de Contención y Alivio de Catástrofes (CCRT) del organismo, para ayudar a abordar el impacto del COVID-19.

De acuerdo con el parte del FMI, los países que recibirán el alivio son: Afganistán, Benin, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, RD, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mozambique , Nepal, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Tayikistán, Togo y Yemen.

En un comunicado, la directora gerente de esa entidad, Kristalina Georgieva, afirmó que esta decisión «proporciona subvenciones a nuestros miembros más pobres y vulnerables, para cubrir sus obligaciones de deuda con el FMI durante los próximos seis meses y les ayudará a canalizar sus escasos recursos financieros hacia esfuerzos médicos de emergencia vitales».

«El CCRT actualmente puede proporcionar unos U$S 500 millones en subvenciones, incluido el reciente compromiso de U$S 185 millones del Reino Unido y U$S 100 millones proporcionados por Japón como recursos disponibles de inmediato», dijo Georgieva.

La funcionaria indicó que «China y los Países Bajos, también están dando un paso adelante con importantes contribuciones», al tiempo que exhortó a otros donantes a que «nos ayuden a reponer los recursos del Fideicomiso y aumentar aún más nuestra capacidad de proporcionar alivio adicional del servicio de la deuda durante dos años completos a nuestros países miembros más pobres «.