Franco Caimi: “Mi objetivo es buscar la victoria en el Dakar”

El destacado piloto de Mendoza, Franco Caimi, se encuentra en Europa entrenando con el equipo oficial de Yamaha y este martes comienza su participación en el Rally de Andalucía, en España.

Franco Caimi es una de las estrellas del motociclismo argentino. A sus 32 años, el piloto profesional de rally, forma parte del equipo oficial de Yamaha y mantiene firme su deseo de ganar el Dakar. Luego de realizar pruebas en distintos puntos de España y la región, hoy empieza su partición en el Rally de Andalucía, que finalizará el 10 de octubre.

Cuando Franco se subió a una moto por primera vez, tenía 3 años. Para entonces era una costumbre familiar para compartir los fines de semana, hasta que a los 11 años corrió su primer campeonato local y venció en su categoría. Desde ese momento nunca más dejó el motociclismo y a los 18 años dio inicio a su carrera como profesional, corriendo varios campeonatos en Argentina, Chile y Europa.

Actualmente forma parte del equipo Monster Energy y corre para Yamaha. Entre los principales logros de su carrera se pueden mencionar: Campeón Argentino de Enduro; Campeón Chileno de Enduro (2012); Campeón Latinoamericano de Enduro categoría E2 (2014); Subcampeón Rally Argentino Cross Country (2016); 4to lugar en el desafío Ruta 40; 1er lugar en el Dakar Challenge; 3er lugar Merzouga Dakar Series (2017).

Entrenamientos y Rally de Andalucía

Caimi explicó que “este año ha sido muy complicado por Covid y este es nuestro primer entrenamiento oficial con todo el equipo luego del Dakar 2020. Estuvimos unos días en Perpignan haciendo pruebas de esfuerzo, luego en los Pirineos una semana haciendo entrenamientos físicos y esta última semana en Zaragoza España, probando las motos de carrera y entrenando para el Rally de Andalucía”.

Luego de esta carrera que termina el 10 de octubre, Franco afirmó que se quedará junto al equipo unos días más, trabajando en la puesta a punto de las motos para el Dakar 2021. “Los trabajos serán cerca de Sevilla y probablemente algún día en Portugal, para probar también en distintos terrenos”, agregó.

El mayor medallista de Argentina, expresó que “a corto plazo y más específicamente en esta carrera, mi objetivo está en ver si la dirección que hemos tomado con el equipo, en cuanto a los desarrollos hechos en la moto, es la correcta; como así también ver si el trabajo y los entrenamientos hechos en el año nos han dado un buen ritmo para pelear en la punta de la carrera y así poder hacer los ajustes necesarios antes del Dakar, que es nuestro gran objetivo como equipo. A largo plazo, mi objetivo es buscar la victoria en el Dakar”.

Franco manifestó que físicamente se encuentra muy bien. “He entrenado mucho y me siento en óptimas condiciones para enfrentar la carrera. En lo anímico me siento muy bien, en el equipo hay muy buena energía y buen ambiente. El hecho de no haber estado con actividad todos juntos durante el año hace que estemos todos muy entusiasmados”, explicó.

Caimi y su presencia en el Dákar

El destacado piloto mendocino irrumpió en el Dakar 2017 y llegó en un sorprendente 8º lugar, siendo además el mejor de los pilotos sudamericanos. En el Dakar 2018 venía cumpliendo una gran labor, pero debió abandonar por problemas de embrague en la etapa 7. A finales de 2018 Franco sufrió una fractura de fémur durante la disputa del Rally de Marruecos. Inició una intensa recuperación y aunque llegó a la línea de largada, debió abandonar el Dakar debido a los intensos dolores en su pierna lesionada. Completamente recuperado, con buenas sensaciones tras el Rally de Marruecos (9º), siempre busca llevar a su Yamaha a lo más alto.

Finalizó el Rally Dakar 2020 en Arabia Saudita con participación de deportistas mendocinos que le hicieron frente a una de las pruebas más exigentes que existen a nivel mundial. El piloto lujanino participó en la categoría Motos donde culminó en la 8° posición, lo que generó una gran satisfacción tanto para él como para todo el grupo que lo acompañó a lo largo de cada etapa.

El apoyo de la federación local

En febrero de este año, el ente madre del motociclismo de Mendoza, presentó su nueva gestión con una mujer al frente y una lista de pilotos y expilotos experimentados que trabajan por el progreso de este deporte. Maribel Giordani, quien fuera campeona latinoamericana de enduro y representante argentina en los Seis Días, es la nueva presidenta de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo (FEMEMOD).

La expiloto y ahora dirigente se refirió a su relación con el destacado deportista. “Tuve el privilegio de conocer a Franco Caimi desde sus inicios en el motociclismo, ya que incursionó en la modalidad enduro de la cual yo ya era parte como piloto. Nos tocó compartir algunas competencias en Mendoza y Chile. Admiro su profesionalismo, perseverancia y humildad, que hoy lo llevan a ocupar un lugar soñado para un deportista de elite, como es ser piloto oficial de rally para un equipo tan importante como lo es Yamaha en el mundo” expresó y destacó: “Hoy, desde el lugar que me toca ocupar desde la federación, estaré para lo que necesite”.

Finalmente, el piloto de Yamaha subrayó: “Quiero agradecer a todo mi equipo de entrenamientos en Mendoza que pese a las dificultades y restricciones a las que nos hemos enfrentado este año debido a la pandemia, siempre ha puesto lo mejor y buscado la forma de sacar el mejor rendimiento posible para mi preparación física, técnica y psicológica”.