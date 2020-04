Grave denuncia de violencia de género contra Sebastián Villa

Daniela Cortés, novia del delantero colombiano publicó un impactante descargo en las redes sociales, con fotos y videos que muestran secuelas de agresiones del jugador de 23 años.

Daniela Cortés, novia del delantero colombiano de Boca, Sebastián Villa, publicó en las últimas horas en su cuenta de Instagram una grave denuncia contra el jugador por «maltrato físico y psicológico», la cual acompañó con fotos y videos que muestra secuelas de las supuestas agresiones.

«Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó», escribió la joven, quien comenzó el posteo manifestando: «No aguanto más».

«Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Ciudad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro», agrega el descargo de Cortés.

La publicación rápidamente tuvo rápida repercusión y hasta tuvo el apoyo de otras parejas de futbolistas como Anita Caicedo, novia de Rafael Santos Borré, y Daniela Rendón, esposa de Franco Armani, ambos jugadores de River.

«Un maltratador tanto físico como sicólogico , y mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar», continúa Cortés, quien luego escribió: «Este es el verdadero Sebastian villa ,el que maltrata mujeres,porque no he sido la única».

Si sufrís o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 hs., los 365 días, a través de un llamado, por WhatsApp al 1127716463, por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y descargando la app.