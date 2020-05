En Mendoza solo se habilitó la actividad industrial

La decisión se desprende del decreto de necesidad y urgencia publicado anoche por la Presidencia. La habilitación para restaurantes, bares y comercios deberá esperar la autorización de la Nación.

Los ministros de Economía y Energía, Enrique Vaquié, y de Gobierno, Justicia y Trabajo, Víctor Ibañez, brindaron esta mañana una conferencia de prensa desde el Salón Patricias del cuarto piso de la Casa de Gobierno para informar a los mendocinos el funcionamiento de la Provincia en base a lo anunciado el viernes por el Presidente Alberto Fernández.

Durante la mañana del sábado, el Gobernador mantuvo una ronda de consultas con miembros de su gabinete y con intendentes de diversos departamentos del territorio provincial, para realizar una puesta en común con las sugerencias de cada uno. Durante todo el fin de semana, el Ejecutivo provincial esperó la publicación del DNU nacional, que se dio a conocer a las cero horas de este lunes.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Presidencia de la Nación, publicado este lunes 11 de mayo, dispone la prórroga del aislamiento hasta el 24 de mayo. En este sentido, el ministro de Gobierno explicó que “en el decreto presidencial que ha sido publicado, para los conglomerados de más de 500 mil habitantes, como el Gran Mendoza, se han habilitado solo aquellas actividades industriales conforme a los protocolos que vienen como anexo al decreto presidencial”.

De esta manera, Ibañez detalló que “respecto del resto de las actividades, (comercio, restaurantes, bares, etc.) se mantienen sin funcionamiento, absolutamente igual que con anterioridad. Continúa el procedimiento necesario de que los gobernadores soliciten a la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación la habilitación de otras actividades que no sean puntualmente las industriales”.

Además, el ministro recordó que “el Gobernador, Rodolfo Suarez, el 6 de mayo solicitó a la Nación la habilitación para el Gran Mendoza de la actividad comercial, loterías y quinielas, servicios en general, servicio domestico (bajo algunas particularidades), mudanzas y restaurantes baja la modalidad del pase y lleve. Fuera del Gran Mendoza, todas esas actividades están habilitadas y sigue vigente el sistema de DNI, pero en el Gran Mendoza por ahora no están habilitadas esas actividades. Aún no tenemos respuesta de la Nación, la Jefatura de Gabinete nacional tiene este pedido en su ámbito. Además, el decreto publicado anoche por Presidencia no faculta la modalidad de pase y lleve, hasta nuevo aviso”.

“Debemos seguir esperando que desde la jefatura de gabinete se dé respuesta, dada que la tasa de duplicación de casos de infectados por coronavirus en el Gran Mendoza es de 30 días, está bien por debajo de la tasa que se exige para el control epidemiológico”, agregó el titular de la cartera de Gobierno.

Asimismo, Ibañez aclaró que “el DNU sigue prohibiendo expresamente las clases presenciales, los eventos que signifiquen aglomeración de personas, la actividad en los centros comerciales, etcétera”.

A su turno, el ministro de Economía señaló la nueva actividad exceptuada: “Todas las industrias de Mendoza podrán trabajar a partir de mañana, cuando se reglamente en la provincia el DNU. Lo podrán hacer siguiendo el protocolo publicado por la Nación que especifica que no podrán hacer uso del transporte público. Cada industria deberá ver cómo traslada a sus trabajadores. Debemos ser muy cuidadosos para que no tengamos una contraola que nos complique nuevamente la actividad”.

Las industrias son las autorizadas a trabajar

El ministro Vaquié expresó al respecto: “Todas las industrias podrán trabajar desde mañana procurando los empresarios el traslado de sus trabajadores, viendo el horario que les sea de mayor conveniencia, teniendo en cuenta la prohibición del transporte público”.

Luego recordó algunas de las actividades liberadas: “El sector del software, indumentaria, metalurgia, cemento, cuero, bicicletas, químicos, cerámicos”, y destacó que “solo son dos o tres rubros los que no están activos”.

Al respecto, Ibañez explicó: “El Gobernador puede retrotraer actividades, si así lo considerara, por parámetros epidemiológicos de salud, al igual que la Nación”.

Deporte

El titular de la cartera de Gobierno destacó: “Expresamente, el decreto nacional prohíbe la actividad deportiva y gimnasios, las actividades recreativas son solo para esparcimiento y por número de DNI”.

Actividades y horarios segmentados

En Mendoza se mantienen los horarios vigentes:

De 8 a 13 funcionan los bancos.

De 9 a 14 funciona la administración pública.

De 10 a 18 funciona el comercio.

Poder Judicial: La atención presencial en los tribunales se realizará de lunes a jueves de 9 a 14, con turno previo, teniendo en cuenta la finalización del DNI. Las oficinas fiscales atenderán en dos turnos de 9 a 13 y de 14 a 18, con atención por terminación del DNI.

La autonomía de los intendentes

El ministro Ibañez manifestó que, debido al DNU de Nación, “al mantenerse la situación, los intendentes de Mendoza siguen manejándose como hasta ahora. En el Gran Mendoza no se realizan actividades ni hay nueva flexibilización. En el resto siguen con la flexibilización como hasta ahora, salvo San Rafael, cuyo intendente no permitió la salida recreativa”.

Controles

El ministro de Gobierno destacó el buen funcionamiento de la Policía y dijo: “Los controles serán los mismos” y recordó el pedido del Gobernador de la conciencia social de los mendocinos y el autocontrol. Luego exhortó a los mendocinos a “que nos cuidemos y cuidemos a los demás”.

Flexibilización del turismo local y ayuda económica

Al respecto, el ministro Vaquié recordó: “Es una de las actividades expresamente restringidas por el Gobierno nacional, por ahora no se puede pensar en ninguna flexibilización”.

En materia de ayuda económica, el ministro Vaquié explicó que “para las personas físicas están las ayudas nacionales y, en cuanto a lo provincial, dependiendo de la categoría de monotributo, también hay ayuda. Además está la línea del crédito del CFI [Consejo Federal de Inversiones], con 24 meses y con un interés de un dígito, por lo cual es el que tiene un mejor plazo y tasa acorde, por lo que es una de las actividades con más ayuda”.

Teletrabajo

Ante la consulta por el teletrabajo, Vaquié pidió: “Solicitamos que el teletrabajo continúe en todo lo que se pueda. Esta es la mejor medida para cuidarnos, es una modalidad muy piola”.

Administración publica

En este punto, los funcionarios destacaron: “La administración pública está funcionando de 9 a 14 y cada ministro está evaluando la posibilidad del trabajo presencial o seguir con el teletrabajo. Por el momento, estamos priorizando el teletrabajo”.

Transporte

Vaquié en este punto explicó que a través de una resolución se implementó un incremento de frecuencias y recordó que el uso del transporte público es una de las restricciones del DNU nacional, por lo que seguirá siendo solo para el personal esencial.

Fiesta clandestina en La Paz

Consultado al respecto del caso de la funcionaria que realizó una fiesta clandestina en La Paz y que luego renunció a su cargo, el ministro Ibañez mencionó: “Apelamos y solicitamos al intendente y a la ciudadanía que tengan en cuenta que estos son los hechos que no deben suceder y que se tomen las medidas que se deben tomar”.

Aumento de la cantidad de gente en las calles

“La utilización del transporte público no se puede usar para la industria, por lo que no habría incremento. Con el sistema de DNI tenemos resultado positivo, se incrementará el trabajo de la industria sin transporte público”, explicó Ibañez.

Asistencia del Fondo de la Transformación y Crecimiento

“Estamos trabajando en una reapertura y ampliación de préstamos y en una propuesta más integral que se comunicará pronto en conjunto con el Gobernador”, adelantó Vaquié.

El caso de San Rafael

Al igual que los departamentos que no están comprendidos en el Gran Mendoza “las actividades se encuentran flexibilizadas con anterioridad, solo el esparcimiento está prohibido por solicitud del intendente”, recordaron los funcionarios.

Autonomía provincial

Ante la consulta de una autonomía provincial respecto de Nación, el funcionario de Gobierno habló de su sorpresa ante tan poca apertura nacional, y mencionó: “Esperaba que Nación nos diera más autonomía, sobre todo después del mensaje presidencial y el pedido de flexibilización hecho con anterioridad por el Gobernador pero el decreto de anoche no nos brinda esa posibilidad”.

Respecto del cuestionamiento ante separarse de Nación y decidir la liberación o no de actividades en Mendoza, Ibañez fue muy claro: “El Gobernador es muy respetuoso en la institucionalidad y los DNU tiene rangos en todas la provincias. El DNU expresamente dice que los gobernadores con más de 500 mil habitantes en conglomerado soliciten permisos para habilitar más actividades”.

Salidas de esparcimiento para todo el territorio provincial

Siguen vigentes las salidas de esparcimiento en todo el territorio mendocino incluido el Gran Mendoza.La caminata recreativa deberá ser en un radio de 500 metros desde el lugar de residencia. Todas las personas pueden realizar estas actividades pero siempre deberán salir desde el hogar a pie y deben volver al hogar a pie. No se permite el traslado en automóvil o transporte público y deben contar siempre con el DNI. En ningún momento se podrán detener en la vía pública.

Actividades permitidas en el Gran Mendoza

En los departamentos del Gran Mendoza solo se podrán realizar las actividades autorizadas anteriormente:

La obra pública y privada con sus protocolos correspondientes.

Los locales de cobro impuestos y servicios (incluidas las agencias de quiniela) con sistema de asistencia por terminación del DNI.

Los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.

La atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.

Las ópticas, con sistema de turno previo.

Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras.

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.

Producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo, al igual que los procesos industriales específicos.

La actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

Las oficinas de rentas de las provincias y de los municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas.

La venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.

Las actividades industriales de software, indumentaria, metalurgia, cemento, cuero, bicicletas, químicos, cerámicos.

Prohibiciones que continúan

Continuarán las restricciones impuestas por el Gobierno nacional

Dictado de clases presenciales.

Eventos públicos y privados sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos.

Centros comerciales y shoppings.

Restaurantes, bares y comercios.

Servicio doméstico.

Cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, gimnasios y clubes.

Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional.

Actividades turísticas, aperturas de parques y plazas.

Las fronteras continúan cerradas.

Continúan dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo los mayores de 60 años, las embarazadas y las personas en los grupos de riesgo.

Actividades permitidas fuera del Gran Mendoza

En los departamentos que no pertenecen al Gran Mendoza (Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú) quedan exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio las peluquerías, comercios y el ejercicio de las profesiones liberales como abogados, contadores públicos, escribanos, corredores inmobiliarios, etc., siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos en los Decretos Acuerdo 555/2020 y 561/2020, en función de la actividad de que se trate, o en cuyo rubro se encuentre comprendida.

Las actividades se podrán realizar manteniendo el sistema de rotación según terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de acuerdo con lo normado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 408/2020, especialmente lo establecido en el Art. 3º, punto 4 de la citada norma, que establece taxativamente: “La proporción de personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio no podrá superar el cincuenta por ciento de la población total del departamento o partido, según corresponda”.

Así, las personas con los documentos finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán ser atendidas solo los días lunes, miércoles, viernes, de 9 a 19. Mientras que los días domingos podrán hacerlo en horario de 8 a 14.

En tanto, las personas con los documentos finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán realizar la actividad solo los martes, jueves, sábados de 9 a 19. Los domingos se autoriza en horario de 14 a 19.

Para desplazamientos desde y hacia los lugares, en viajes cortos, se recomienda caminar o utilizar bicicleta para permitir liberar espacio en el transporte público y así permitir que quienes no tengan otra alternativa de traslado puedan utilizar el sistema público de transporte.

Cualquier incumplimiento, y especialmente la circulación y/o permanencia en la vía pública, comercio de cualquier tipo, estudio, oficina o cualquier otro espacio de personas cuya terminación del DNI no corresponda con el día especificado en los puntos anteriores, será causal de las sanciones previstas por el art. 5º del Decreto, sin perjuicio de las que la respectiva Municipalidad estime corresponder en función de la gravedad de la falta y/o su reincidencia.

