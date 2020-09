Ibañez brindó detalles de la reforma constitucional de Mendoza

El Ministro participó de un encuentro virtual organizado por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM). “Hablamos de una reforma institucional porque nos va a llevar de la mano a reformar las normas que reglamentan directamente la Constitución provincial”, destacó el funcionario.

La Carta Magna de Mendoza es la Constitución provincial más antigua de la Argentina, con su última reforma en 1916, es decir, sin una actualización en 104 años.

Este lunes, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) organizó un encuentro virtual donde el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, brindó detalles sobre la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo provincial.

“No habrá reforma institucional posible si no hay interés por parte de la ciudadanía sobre este proceso, y de allí nuestra propuesta de hacer comprensible este debate con un lenguaje llano, accesible para el conocimiento de las y los ciudadanos”, puntualizó Ibañez.

En este sentido, el funcionario sostuvo: “Consideramos que una reforma da cuenta de la forma de ser de la vida política que rige”. Y agregó: “Es importante tener presente que una norma de estas características debe reflejar nuestras costumbres, y por esto, por ejemplo, en Mendoza se le brinda actualmente rango constitucional al Departamento General de Irrigación, dado por el hecho de la relevancia cultural que ha tenido y tiene el agua en la vida de las y los mendocinos”.

Ibañez hizo referencia al significado de avanzar y aplicar una actualización en la Carta Magna provincial: “Hablamos de una reforma institucional porque nos va a llevar de la mano a reformar las normas que reglamentan directamente la Constitución provincial: ley de partidos políticos, ley de Municipios, ley orgánica de tribunales, entre otras”.

Luego, el Ministro remarcó que “el Gobernador no reforma la Constitución, ni lo hace la Legislatura, sino que es labor de una futura Convención Constituyente trabajar en estos temas, avalar y dar forma a las modificaciones propuestas. Sí, en cambio, la Legislatura puede crear la ley que define como necesaria la reforma de la Carta Magna de Mendoza”.

Ibañez indicó que la propuesta del Ejecutivo incluye “medios de participación democrática más directos como, por ejemplo, las consultas populares vinculantes y no vinculantes, que en la Constitución de 1916 no se incluyeron porque no eran parte de la vida política de entonces”.

El ministro hizo hincapié en el ‘equilibrio fiscal’ como principio constitucional y no una mera declaración de intención, atendiendo a la fuerte necesidad de tener un Estado eficiente, austero y transparente en el manejo de los dineros públicos.

Propuestas

El Ministro detalló entre algunos puntos, que “a la representación poblacional, sumamos la necesidad de tener representación territorial de todos los Municipios de la Provincia”. Y añadió que “a la propuesta de tener el gobernador un solo periodo al frente del Ejecutivo, hemos incorporado la modificación que establece un solo mandato para los legisladores provinciales: diputados y senadores, y también los concejales, que hoy tienen la posibilidad de reelección indefinida”.

Autonomía municipal y los principios de la coparticipación territorial de impuestos, son también dos de los puntos que destacan en la propuesta de reforma.

“Apuntamos a respetar la Constitución de 1916 y nos proponemos incorporar mejoras tendientes a un Estado con menor y mejor gasto público, que reconozca nuevos derechos, con cercanía real entre representantes y representados”, subrayó Ibañez.

Para finalizar, el Ministro indicó que “este es un debate de todos los sectores de la sociedad, en el marco de una situación actual muy compleja de la cual debemos salir y tener mejores herramientas para un nuevo Estado de cara a los próximos 50 años”.

Participaron del encuentro el presidente de AEM Gustavo Kretschman y el vicepresidente Adolfo Brennan, junto a legisladores provinciales y empresarios.