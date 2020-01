Inquietó en San Martín un «error» impuesto en las redes sociales

Algunos vecinos de San Martín se vieron preocupados durante el viernes debido a una movilización realizada en la municipalidad luego de que trascendiera un «error involuntario» dado a conocer públicamente en un audio en las redes sociales por el exconcejal Omar Abdo.

Fe a raíz de la no renovación de distintos contratos que en su momento fueron activados merced a la facultad que poseían los concejales que ya no están en funciones: como ya cumplieron sus mandatos, los contratados que se beneficiaron con el mencionado «reconocimiento» ahora también deben considerarse dentro del esquema del «mandato cumplido».

La aclaración provino del diario digital Jornada Online, desde donde vertieron agua clara a la incipiente confusión que embarga a algunas almas que fueron mal informadas, como cita el medio periodístico, tal vez «involuntariamente».

A continuación el texto completo del análisis realizado por Jornada:

En San Martín no hay «cesanteados:», hay contratos no renovados

Conocida de antemano la noticia de la deuda que mantiene con proveedores del Estado ese municipio, que rondaría los 400 millones de pesos, el recorte de gastos puso bajo la lupa a los contratos que se renuevan mes a mes y que como consecuencia forma parte de los primeros 100 días que la gestión.

SABADO, 4 DE ENERO DE 2020

Un error, sometido a la consideración de la opinión pública como tal, comenzó en las últimas horas a generar preocupación en algunos vecinos del departamento de General San Martín, luego de que trascendiera la versión de que existirían «cesanteados» en la comuna del Este mendocino.

Interpretación que hace blanco especialmente en la novel gestión del Concejo Deliberante que, según el resultado de las última elección departamental que ungió a Raúl Rufeil como intendente de San Martín, enarbola los colores del radicalismo mendocino, bajo el paraguas del Frente Cambia Mendoza.

Conocida de antemano la noticia de la deuda que mantiene con proveedores del Estado ese municipio, que rondaría los 400 millones de pesos, el recorte de gastos puso bajo la lupa a los contratos que se renuevan mes a mes y que como consecuencia forma parte de los primeros 100 días que la gestión Rufeil tomará para equilibrar los números del gobierno municipal.

Algunos interpretan como un error involuntario el esgrimido por el exconcejal Omar Abdo, quien en un audio que circula por las redes sociales, entendió a la «no renovación de contratos» como una condición de «cesanteados», situación que si bien pueden sonar al entendimiento como similares no son iguales. La cesantía alude directamente al despido de empleados. La no renovación -o renovación- de contratos en un acuerdo de partes, que en algún momento se dio con el consentimiento entre el contratante y el contratado, a la alternativa de continuar -o no- con el compromiso escrito sin que alguno de los dos caminos a tomar represente perjuicio o reclamo ante el cambio de estado. En criollo, la no renovación de contratos es una elección que en el caso de la Municipalidad de General San Martín no admite derecho a reclamo. Esto era sabido por quienes en su momento fueron contratados y en el peor de los casos no fueron bien informados.

Abdo, quien actualmente cuenta a su favor con contrato del Concejo Delibertante de San Martín, en el que se expresa su condición de coordinador entre el Ejecutivo y el órgano deliberativo por unos 85 mil pesos mensuales, oficializado entes del primero de setiembre de 2019, además de haber generado confusión entre los afectados directa o indirectamente por dicha «no renovación de contratos» además cargó contra los actuales ediles, tanto del Bloque Cambia Mendoza como del Partido Justicialista. A estos últimos calificándolos de «cómplices». Adjetivo espetado con especial énfasis debido a su última posición política en la gestión del intendente saliente Jorge Omar Gimenez (PJ), para quien trabajó abiertamente.

Según recoge -del audio citado- el diario Tiempo del Este, Abdo reflexionó: «Frente a esta terrible medida que ha tomado el gobierno municipal en algunas áreas, pero en especial en el Concejo, pediría por favor que no se disgregue el grupo», dijo en relación al -grupo de WhatsApp- de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos de Mendoza, APEL.

«No había querido hablar porque entiendo la situación de cada uno, entiendo que quizás a veces actúa el sálvese quien pueda y ninguna actitud frente a la posibilidad de la pérdida de la fuente laboral es criticable», expresó Abdo.

Además el exfuncionario apuntó: «Le he pedido una reunión a APEL en la provincia para que actúen, para que escriban un comunicado y que el comunicado se haga público». Y agregó: «Va a haber una reunión con Gustavo Ramón y Alejandro Gil y yo estaré pasando información, pero les he pedido que hagamos un comunicado».

En la manifestación realizada este viernes, participaron integrantes de APEL, e incluso Gustavo Ramón, uno de los aludidos, estuvo presente y dialogó con Tiempo del Este.

En sus expresiones el exconcejal Abdo también carga contra Horacio Rodríguez, actual vicepresidente primero del Concejo Deliberante de San Martín e integrante del Bloque Federal: «Hay circunstancias como los hijos del pastor que no tienen nada que ver, pero seguramente a esos chicos no los van a tocar porque el pastor vota».

Finalmente manifiesta sin reparos: «Hay que luchar. Lamento que los radicales actúen de esta forma, han venido con mucha revancha, con mucho odio, pero el bloque peronista sea tan cómplice, tan silencioso y se hagan tanto los reverendos pelotudos, la verdad que no me la banco. Digo, porque el 90% de los que han sido cesanteados se han roto el culo en la campaña para defender la candidatura de todos lo que están acá. Por respeto al militante político deberían estar diciendo frenen la mano, armemos un marco de negociación».

La publicación de Jornada Online, también ganó las redes sociales.