Instan a los vecinos a «que denuncien» los hechos de inseguridad

Vecinos de importantes barriadas del departamento de General San Martín (Mendoza, Argentina) fueron instados por la Justicia local a que «denuncien» los hechos de inseguridad que conocieron, o de los que fueron testigos, con el fin de avanzar en «un plan especial de combate contra la inseguridad».

Oscar Sívori, fiscal en el departamento del Este mendocino, impeló -durante el viernes por la noche- a un grupo de unos 40 vecinos del Barrio San Pedro, a que «denuncien los hechos de los que tuvieron conocimiento o resultaron ser víctimas y luego asistan, cuando sean citados, con el fin de reconocer a los señalados como delincuentes por que esa es la única manera de que sean detenidos en forma efectiva».

El miembro de la Justicia de Mendoza expresó las declaraciones en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Estadio Torito Rodríguez localizado sobre uno de los accesos principales al departamento de San Martín (Avenida Eva Perón), en uno de los ingresos a la importante barriada que concentra a unos ocho mil vecinos y que vienen estando a merced, según se quejan hace tiempo, de un grupo de jóvenes malvivientes «que no cesan en robar, destruir la propiedad privada y hasta amenazar de muerte a distintos vecinos que se animan a hacerle frente», explicó Claudia Ojeda, referente del movimiento Vecinos en Acción.

Vecinos en Acción es un grupo que se armó originalmente en el Barrio San Pedro y que actualmente se ha extendido a los barrios San Pablo, MEBNA y Eucaliptus, todos en San Martín y lindantes uno de otro.

Sívori realizó las consideraciones judiciales acompañado por la cúpula policial departamental y por el intendente de San Martín, Raúl Rufeil y el Secretario de Gobierno comunal, Mauricio Petri. La reunión fue convocada por Vecinos en Acción -unas tres semanas atrás- con el fin de buscar una solución ante «la ola de robos, asaltos y hechos violentos como el incendio de varios automóviles en el San Pedro, que tienen atemorizados a los vecinos del barrio. Dos de los automóviles quemados en la vía pública son del senador provincial Fernando Alin», apuntó Ojeda señalando al legislador que estuvo presente en la reunión.

Sivori hizo hincapié en que los vecinos «no deben tener miedo, porque eso es lo que juega a favor de quienes cometen los distintos ilícitos debido a que si no hay denuncias los jueces no tienen más opción que liberar a los detenidos en el proceso de averiguación de los hechos. Deben denunciarlos, tienen que superar el temor y denunciarlos, yo estoy a disposición de Ustedes como representante de la Justicia y porque también soy vecino de San Martín. Lamentablemente, en algunas ocasiones especiales, cuando los testigos son llamados para que reconozcan a los señalados como delincuentes no lo hacen y eso nos deja sin herramientas para que sean juzgados y condenados. El miedo a los vecinos les juega en contra. Pero si no denuncian el barrio terminará siendo tomado por un grupo de chicos», reflexionó elegantemente el fiscal.

Sivori, quien junto a los jefes policiales ofreció «plenas garantías» en «el plan especial de combate contra la inseguridad» que quiere implementar, también con el apoyo incondicional de la Municipalidad de San Martín, ha tenido a su cargo resonantes casos en Mendoza, como el de la verdulera, Carina Rodríguez, asesinada de un disparo el 21 de noviembre de 2019 en ese departamento, y el de Ivana Milio, brutalmente asesinada a golpes el 28 de octubre de 2018.

Ojeda, quien agradeció «la presencia y predisposición de los comisarios de San Martín, del intendente Rufeil y del fiscal Sivori», en tanto lamentó por «la escasa participación de los vecinos que, en total, entre todos los barrios que son víctimas de estos chicos, sumamos más de 15 mil almas». Según una de las titulares de Vecinos en Acción: «Por el temor que tiene la mayoría a represalias por el hecho de denunciar e identificar ante la Justicia con nombre, apellido y dirección, a quienes vienen teniendo de rehenes a los vecinos que saben quienes son los delincuentes y cuáles son los hábitos delictuales que tienen. Donde viven, donde se esconden, donde pasan el tiempo y a qué hora salen a las calles de los barrios, muchas veces bajos los efectos de los estupefacientes y el acohol, a cometer actos de inseguridad, a cara descubierta y asustando a las vecinas y vecinos para que tengan miedo de denunciar», marcó.

El intendente Rufeil, anticipó que el plan propuesto por Sivori, «donde la clave es no tener miedo y denunciar y trabajar todos juntos contra la inseguridad» estará reforzado «en los próximos meses con un cuerpo de preventores municipales que harán las veces de ojos y oídos de la Policía de Mendoza con asiento en San Martín. Para desalentar la comisión de cualquier delito en los barrios, colaborando con los efectivos policiales y la Justicia, porque sabemos que los recursos son escasos y entre todos debemos ponernos al frente de esta nueva gesta común en estos tiempos de crisis que corren», señaló.

En forma similar jefes y comisarios de Capital se reunieron con autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza con el fin de dialogar sobre un plan de colaboración conjunto que ayude a combatir el delito y garantizarles seguridad a los vecinos, turistas y comerciantes, entre otros.