Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

La Policía de Mendoza trabaja en el esclarecimiento de las causas del deceso de una efectivo ocurrido en pleno centro sanmartiniano. El hecho reabre la preocupación por la salud mental en las fuerzas de seguridad.

La Policía de Mendoza se encuentra investigando las circunstancias del deceso de una de sus agentes, ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Mitre, casi Viamonte, en San Martín. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el hecho, y un importante grupo de policías, incluyendo compañeros de la fallecida, se hizo presente en el lugar.

Aunque trascendió las posibles causas del deceso, la justicia aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto, manteniendo un hermetismo en la investigación. La identidad de la mujer no ha sido revelada oficialmente, pero fuentes confiables adelantaron que se trataría de la joven Evelin Funes (35), y se espera que en los próximos días se brinde más información sobre el caso que la investigación apunta a una muerte autoinfligida.

La muerte de la agente ha generado conmoción y preocupación entre sus colegas y la comunidad, y se espera que la investigación arroje luz sobre las circunstancias de este lamentable suceso.

Tercer episodio en meses: una tendencia alarmante

De confirmarse la hipótesis de las autoridades, este sería el tercer caso de suicidio policial en los últimos meses en el Este de Mendoza. El antecedente más reciente ocurrió el pasado miércoles 10 de setiembre, en el Centro de San Martín, donde una subayudante de 24 años que prestaba servicios en el Cuerpo Motorizado perdió la vida en circunstancias trágicas.

Una joven policía tuvo una muerte violenta e investigan un posible suicidio

El hecho se registró alrededor de las 11:20 horas en inmediaciones de la calle Alvear, colindante al Banco Supervielle, en un departamento frente al hipermercado Carrefour. La joven fue hallada sin vida en el interior de un baño, con una herida de arma de fuego. Su arma reglamentaria fue encontrada en la escena.

Aunque las primeras hipótesis apuntaban a un suicidio, se activó el protocolo de muerte violenta de mujeres y la Oficina Fiscal de la jurisdicción tomó intervención para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

Murió una mujer policía de un disparo e investigan un posible femicicio

El primer caso ocurrió en el barrio Nueva Argentina de San Martín, el pasado sábado 13 de julio cerca de las 21:30 horas, donde una auxiliar de 24 años que se desempeñaba desde 2021 en la Unidad Especial de Patrulla falleció por un disparo de su arma reglamentaria frente a su pareja. El episodio se habría producido tras una discusión con su novio, quien fue aprehendido tras activarse el protocolo por femicidio, aunque la primera hipótesis apuntaba a un suicidio.

Esta seguidilla de tres casos en el Este mendocino ha encendido las alarmas sobre múltiples problemáticas: las condiciones de salud mental dentro de la fuerza policial, la necesidad de protocolos más estrictos ante situaciones de crisis emocional y la importancia de investigar exhaustivamente cada muerte violenta de mujeres, incluyendo aquellas en contextos de violencia de género.

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un llamado urgente

Esta seguidilla de casos pone en evidencia la necesidad de fortalecer los programas de acompañamiento psicológico y contención emocional para el personal policial. Las fuerzas de seguridad enfrentan diariamente situaciones de alto estrés, exposición a la violencia y largas jornadas laborales que pueden impactar severamente en la salud mental de sus agentes.

Expertos en salud ocupacional insisten en la importancia de implementar protocolos de prevención, espacios de escucha profesional y canales de atención confidencial para quienes atraviesan crisis emocionales.

Recursos de ayuda disponibles

Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional, es fundamental pedir ayuda:

  • Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 135 (línea gratuita las 24 horas)
  • Línea 102: Atención a niños, niñas y adolescentes
  • Línea 141: Apoyo emocional en situaciones de crisis

La investigación del caso continúa bajo estricto secreto de sumario, mientras la comunidad policial y la sociedad mendocina aguardan respuestas que permitan prevenir futuros episodios similares.

