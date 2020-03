Jubilados mendocinos exigen el apoyo de los legisladores nacionales

La Federación de Jubilados Mendocinos comenzó una nueva etapa en el raid de reclamos que vienen realizando históricamente en reclamo de sus haberes y ahora exigieron el apoyo de los legisladores nacionales por Mendoza en la apelación que presentó el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

Semino, con el apoyo de Edgardo Civit Evans, presidente de la federación de la provincia cuyana, los abogados Andrés Gil Domínguez y Adrián Tróccoli, la jubilada Silvia Inés Lezaun y la Asociación Civil Años presentaron el miércoles el recurso de apelación ante la jueza Federal Subrogante, Silvia Saino, de la Seguridad Social por haber desestimado el reclamo colectivo en el que solicitaron la inconstitucionalidad y la suspensión de la fórmula de movilidad presentada desde el Ejecutivo nacional en diciembre pasado.

Civit Evans, además cuenta con «el apoyo incondicional de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud de Mendoza y que ya le venimos dando en forma directa a Semino, con quien estamos en contacto vía telefónica», informó el presidente de la organización, Félix Nallim.

«Tenemos esperanza en el recurso de apelación presentado por Semino que en primera instancia irá a la Cámara y luego seguramente irá a la Corte y que podrá ser presentado ante organismos internacionales. Lo que que no debemos hacer los argentinos es perder la mira de que tenemos derechos, así como los políticos tienen obligaciones, como la de rendirnos cuenta. Por eso hemos venido a la Legislatura, para que los señores legisladores le pidan a los nacionales, que son 13, que si no lo hacen vamos a empezar a dar los nombre de cada uno, para que recordemos a quiénes no hay que votar», adelantó Civit Evans. Y agregó: «Pasan los gobierno y ellos siempre están. Hay algunos que llevan 30 años de funcionarios, de legislador, de diputados, de gobernador, de ministro o de lo que fuera y siempre los jubilados esperando, esperando y esperando», dijo.

Civit Evans, en diálogo con el periodista Daniel Gallardo, rodeado de jubilados en la puerta del nuevo edificio de la Legislatura de Mendoza.

El abogado recordó cuando «nos prometieron el 30 por ciento ante de las elecciones. ¿Adónde está ese 30 por ciento? Nos vetaron el 82 por ciento móvil. Nos aplicaron la reforma previsional. ¿Hasta cuándo nos van a robar a los jubilados? Y digo robar el dinero de la ANSES, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, para otros fines», remarcó.

«Basta. No somos estúpidos. Tenemos muchos años de experiencia. Hemos aportado y estamos reclamando por nuestros derechos. Esto es parte de un proceso judicial donde una jueza no ha medido las consecuencias de sus fallos. ¿Qué quiere, que vayamos todos en forma individual a la Justicia? ¿Que sea un nuevo caso Badaro, que terminó en unos 500 mil juicios? Esto no es una república. Diría que hasta es un país bananero. Cuando la Constitución no se respeta. Cuando las leyes no se respetan. Cuando se afectan derechos adquiridos con efectos retroactivos es absolutamente inconstitucional y esta jueza tiene que ir a la facultad de nuevo», espetó.