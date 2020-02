Jubilados resilientes: otra vez los mismos deben sacrificarse

Por CAROLINA JACKY / En psicología resiliencia significa “capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas”, y sin dudas que los jubilados y pensionados argentinos, por años, han demostrado una especial capacidad.

Una vez más son los que deben hacer el aporte, una vez más son los que tienen que perder y ceder.

En esta oportunidad, solo aquellos que perciben la mínima, obtienen un beneficio “mínimo”.

Por encima de la mínima TODOS PIERDEN, y todos tienen derecho a accionar judicialmente.

La gran ironía es que siempre son jubilados y pensionados los que tienen que ir a la justicia para hacer valer sus derechos.

Mientras una jubilación mínima ronda los $15.000, en Mendoza el sueldo de un Juez de Primera Instancia es de $230.000.

Algunos jueces no pagan ganancias

El jubilado tiene que ir a la justicia para que no le cobren el impuesto a las ganancias.

Se imaginan cuánto cobra un Juez de Cámara o de Corte, cuánto un diputado o un senador, hasta un concejal.

Ellos no tienen que ir a la justicia para hacer valer sus derechos.

Cuando se habla de recortar salarios de los que más perciben, cuando se dice que paguen ganancias o reducir el gasto de la política, ahí si se piensa en los juicios que se vendrán.

Porque ajustamos a los jubilados, porque achicamos esa pirámide de ingresos y no achicamos la de la otra parte de la sociedad… Será porque estos últimos tienen más capacidad de ir a la Justicia, o porque también La Justicia es parte del problema?

Los jubilados NO SON PARTE DEL PROBLEMA, Argentina ha vivido, gobierno tras gobierno usando y gastando los ahorros de los jubilados, apropiándose de sus aportes.

Se les mintió pagándoles con bonos o con una reparación histórica que todavía no cumplió con muchos jubilados.

Los jubilados no tienen tiempo para esperar un juicio, se mueren antes, no tienen dinero para pagar abogados, no tienen representación gremial…

Una vez más los jubilados van a aportar para que otros puedan seguir viviendo bien.

A los jubilados se los culpa de todos los males. Nos venden el verso de que por culpa de jubilados que no aportaron estamos en crisis.

Habría que preguntarse porque cada gobierno pidió prestado dinero a ANSES para cubrir sus gastos.

¿Qué pasa si le pedimos al Estado que devuelva a ANSES todo lo que se le prestó?

Hoy, los jubilados que cobren sobre la mínima van a ir perdiendo día a día parte de su haber.

A estos jubilados se les pide solidaridad, que aporten su granito de arena para la recuperación del país.

El granito de arena que aporta cada jubilado no es nada al lado de los privilegiados de esta sociedad que nada aportan.

Los que pagan impuestos o a los que le retienen por sus exportaciones, hacen un aporte, aporte para sostener a los privilegiados, NO A LOS JUBILADOS.

Los jubilados son ACREEDORES del Estado que nunca han sido reconocidos, pero siempre defolteados.

Nuevamente deberán recurrir a la justicia a iniciar un juicio de reajuste de haberes, en un par de años pueden estar cerca de la base de la pirámide, por lo que les conviene iniciar el juicio ahora.

Ante esta alternativa, los jubilados y pensionados que decidan ir a la justicia deben buscar la mejor oferta profesional para que los represente, y en lo posible que no le requieran ningún pago por adelantado, negociando todo a resultado, ese también es su derecho.

Carolina Jacky