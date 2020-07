El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr, fue suspendido de manera indefinida por la Comisión Atlética del Estado de Nevada y la Comisión de Boxeo y MMA de Arizona. Esta decisión fue tomada porque el deportista se negó a realizarse un control antidoping antes de su pelea contra Daniel Jacobs en diciembre de 2019.

La Comisión Atlética de Nevada dio a conocer el viernes 17 de julio que, Julio César Chávez Jr, fue suspendido de manera indefinida del boxeo. El pugilista de 34 años de edad ha estado inmerso en distintos problemas; pero este parece ser el más serio, ya que podría marcar el final de su carrera como pugilista profesional.

Dicha decisión se desprende luego de que el ‘Hijo de la Leyenda’ se negó a realizarse una prueba de dopaje en octubre de 2019; cuando la Asociación de Anti Doping Voluntaria acudió a su gimnasio para obtenerla. Por este motivo, Nevada y Arizona optaron por negarse a recibir peleas del boxeador mexicano.

Ahora, luego de ser informado de la situación, el ‘Junior’ externó su opinión a ‘No Puedes Jugar Boxeo’ y tachó de ‘injusta’ su suspensión, además añadió que irá a la corte alegando que todas sus pruebas antidoping han salido negativas.

Además, «Mi abogado ya metió la demanda contra Nevada (la Comisión Atlética) diciendo que no hay nada, que nosotros hayamos hecho algo malo. Todos los antidoping han salido negativos. Hemos estado abiertos a todo», explicó Chávez Jr.

«Pienso que cualquier Comisión en Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso porque nunca he hecho nada malo», dijo.

Chávez Jr apuntó que no tenía licencia de boxeador cuando querían hacerle la prueba

«Fue algo injusto completamente. Yo me hice todos los doping, en todos salí negativo. Nada más en uno que llegaron al gimnasio; no sé cómo sabían que ya había llegado de Tijuana y no me enseñaron el contrato y fue por lo que se hizo la difamación. Me trajeron en una difamación que hasta cinco días antes de mi pelea decían que no iba a pelear, pero he estado al 100 por ciento», sentenció.