Julio Fierro, el de los colores saturados y los caminos del barrio

Por CARLOS FERNÁNDEZ / Julio Fierro es cordobés, artista, arquitecto, músico y le gustan los colores saturados. A su paleta se la podría vincular con una obra pop. El gusta explorar e incorporar en sus obras creaciones de otros artistas como Berni.

Las imágenes de los lugares recorridos que ahora componen “los senderos del barrio” de Julio Fierro. La música que escuchaba cuando era un niño. Los hits de los años ´70 y ´80. La arquitectura. La pasión artística. Los viajes. Los bajones por las muestras despobladas. Y las lágrimas derramadas por algún premio no esperado, forman apenas un manojo de maravillosas vivencias que merecen ser conocidas fuera de sus lugares comunes.

Julio Fierro nació en Córdoba pero hace unos 30 años que vive en Buenos Aires, donde se desarrolla su carrera artística.

Arquitecto, músico, artista plástico y un ser cordobés que hace años mora en Buenos Aires, ese es Julio Fierro. Claro, cuando no anda por Estados Unidos o Francia. O por Brasil, donde más cómodo se siente cuando del exterior es atraído.

Taller en La Lucila

Julio Fierro atiende el llamado y cuenta que está en su taller: “En Buenos Aires, en el Barrio de Olivos o Vicente López. En el barrio donde estoy se llama La Lucila, a unas dos cuadras del río. Hoy estoy pintanto”, dice porque otros está construyendo con madera.

“Claro, me gusta experimentar con otros tipos de técnicas. No solo pintar en el sentido clásico. Yo utilizo acrílicos pero también desarrollo otras técnicas que podrían asociarse con la carpintería. En otros casos trabajo con cartones y es más simple. Eso estaría más cerca del trabajo artesanal precollage. Utilizando elementos de fácil acceso. Por ahí materiales descartados o reciclados. También desarrollo bastante el dibujo. Pinturas sobre papeles o sobre libros viejos que están tirados y que uso como soporte para pintar”, confiesa.

Tiempo de arquitectura

– Julio Fierro ¿le dedica en algún momento tiempo a la arquitectura?

– Sí, sí. También le dedico tiempo. Digamos que alterno un poco según se van dando los encargos que voy teniendo. La arquitectura es algo que a veces me permite generar dinero para financiar mi trabajo como artista. Pero como artista no me puedo quejar porque he tenido buenas épocas. Puedo decir que hubo años en los que pude vivir de la pintura. Lo cual ya es casi como un milagro. No es fácil vivir del arte por eso mixturo el arte con la arquitectura. Es algo que de algún modo puedo controlar.

Momentos musicales

– ¿Y a la música cuando le dedica tiempo? (Risas)

– La música es lo que más me gusta. Toco música cuando llego a mi casa, tarde. Tengo un piano que era de mi viejo. Un piano vertical que toco siempre. Después tengo muchos instrumentos. Tengo un chelo, un ukelele que actualmente es mi fetiche y que toco todo el tiempo. Tengo un repertorio de 99 canciones, aún estoy viendo cuál es la número 100. Se trata de hits de los 70 y 80. Y después voy un poco mezclado con la música brasilera. Amo la bosanova y toda la nómina de músicos brasileros que es interminable.

– Si le pido que elija un hit que se le venga a la cabeza, de los ´70 y los ´80. ¿Cuál sería?

– De los 80 podría mencionar una que me gusta mucho que es de Lou Reed que Walk On The de Wild Side. Esa la toco con el ukelele. O de los ´70 podría elegir una de Funkadelic, una banda que me gusta mucho. La música de los 70 para el rock o el soul fue como la era de oro no? A James Brown lo adoro. Siempre estuve muy vinculado con la música desde chico. Mi padre era súper jazzero y tanguero. Las letras del tango son increíbles. El mundo es una cosa tan llena de cosas buenas para escuchar, ver y leer.

Mirarte: la experiencia de Julio Fierro

– ¿Quién más influenció en Usted para dedicarse a la pintura?

– Creo que mi madre me apoyó bastante. Empecé a dibujar desde chiquito, con los crayones y los lápices. Pero siempre tuve una inclinación hacia la plástica. También jugaba a la pelota y al rugby. Y hacía cosas con mis amigos y mi madre siempre estaba ahí diciendo “che que lindo, que bueno”. Y me regalaba libros de arte, colecciones de artistas clásicos. Eso fue como un alimento, una influencia grande.

– ¿Relaciona de alguna manera sus otros dones, como la música, la arquitectura, con la pintura?

– Si. Para mi son tres disciplinas muy diferentes una a la otra. La arquitectura es un servicio en el que hay que ser muy profesional, muy eficaz. En el campo de las artes plásticas ahí ya los límites se corren. Cuando uno está prestando un servicio es muy distinto a estar experimentando con cosas que no necesariamente tienen que tener una utilidad. Y en cuanto a la música es algo que en lo personal me toca una fibra íntima. En la vibración del cuerpo. Cuando estoy escuchando sonidos o una música que me gusta me invade totalmente. Es algo que no puedo dejar pasar. Como si te dijera que con la música tengo un vínculo más irracional y de feelling. Distinto a la arquitectura que es hiper racional. O a la plástica que en algún momento se transforma en algo que uno tiene que ajustar. Entre esas tres cosas voy tiroteando la vida loca que uno tiene. Me apoyo en eso.

Senderos del barrio 50 x 150 cm.

– En el proceso de pintar, ¿cómo surgen los personajes y los paisajes de Julio Fierro?

– La serie de paisajes es algo que vengo trabajando desde hace mucho. Son cuadros apaisados, rectángulos largos. Es como una puerta de un departamento puesto de manera horizontal. Ahí lo que hago es trazar una línea de horizonte. Y le pongo un autito que atraviesa esa especie de pampa. Y siempre hay algún testigo como una vaca. Un toro o dos vacas. Y esa serie está relacionada con las road movies, que en los 80 tuvieron algunos íconos como la película París Texas. La idea del paisaje despojado, desolador, el cielo. Con una línea de horizonte en la que pasan cosas. Es una línea que tengo activa como hace unos 20 años. Ahora estoy pintando una de esas series. Por ejemplo David Lynch es uno de los directores de cine que admiro mucho. El cine es algo que también me súper apasiona. El cine es algo que hoy en día ha cambiado bastante respecto a lo que se podía ver en los ´70. Me gustan los autores como Win Wenders, quien es el director de París Texas. También Ridley Scott de Blade Runner, otro súper ícono del cine de ciencia ficción. Esa serie está inspirada en películas. Autos que pasan en una zona desolada. Yo nací en una geografía mas bien ondulada. Pero si bien Córdoba tiene como esa imagen de las sierras el Sur -de Córdoba- es más bien Pampa. Es lo mismo que la Pampa Húmeda.

La usina de ideas

Reverie.

– ¿Y los personajes?

– Tienen que ver, como casi todas las cosas que pinto o dibujo o que armo, con alguna cosa que me dispara algún tipo de vínculo afectivo. Con una imagen o con algo que me resulta tierno o divertido o colorido. No tengo una teoría o una cosa que vaya más de eso. Es como si recortara imágenes de las cosas que me gustan. Que vienen desde el cine o de las revistas o de los diarios. O de las cosas que veo en la tele. Imágenes. Hoy Pnterest es un súper banco de imágenes que descubrí hace un año y con esa herramienta me siento muy afín. Con esa fuente de información que alimenta mis trabajos. Pero siempre están basados en las imágenes que me gustan.

Artemio.

– ¿Qué temas le gusta abordar? Estética, plástica…

– Desde el punto de vista estético me gustan mucho los colores saturados. Estoy con una paleta que se podría vincular con una obra pop. Si bien algunas veces me meto en algunas obras de otros artistas como Antonio Berni. Me gusta a veces explorar y lo incluyo en alguna de mis obras. Por ejemplo en una imagen de un enano que está en el bosque. Que está con un palo como bastón. Bueno, ese bosque, es una obra de Berni que pintó a mediados de la década del 50. Cuando hizo una serie donde su idea era poner en evidencia la tala indiscriminada del quebracho colorado. En el Norte, en Santiago o en el Chaco. Y también rescato de la obra de otros artistas nacionales o de íconos extranjeros y los incluyo en mi obra. En cuanto a la pintura me gusta estudiar la pintura en todo su proceso. Desde las cavernas a la fecha. Cómo fueron cambiando las técnicas. Si fueron evolucionando o involucionando. Respecto a los temas me parece que es algo que aparecen. Si me traslado a la música, a cuando estoy tocando música, a veces no sé qué estoy tocando. Es algo que fluye. Pero en cuando al estudio de la plástica o de ciertos temas me enfoco en el desarrollo de su historia. Me gusta ver cómo va cambiando y elijo lo que me gusta, lo desarrollo y lo incluyo en mi obra.

Love is in the air 86 x 86 cm

– ¿Qué tendencia observa observa Julio Fierro en Argentina?

– La verdad que para decir algo con relación a esta pregunta tendría que tener más o menos recorrido el país. Y ver qué se está haciendo. La verdad es que no lo estoy haciendo. Por lo que se publica puedo observar que se están consolidando polos que hoy en día lo están y que antes no estaban muy activos. Como Córdoba, Rosario, Mendoza. También en el Norte como en Tucumán. También en el Sur que ahora posee una serie de espacios para el arte moderno. Pero no tengo el pulso de lo que sucede a nivel nacional. Sí puedo hablar de lo que está sucediendo en Buenos Aires. Porque han proliferado espacios nuevos con apoyo de entidades estatales. Como el Malba. De modo que en relación a la pregunta estoy totalmente metido en una especie de cueva en la que no sé mucho lo que pasa, honestamente. Por lo que se dice o se comenta sí puedo analizar una, dos tres cosas. Estoy como un poco ensimismado.

Arte y convocatoria

– ¿El artista es un ser ensimismado?

– En la plástica te podría decir que sí, en general. En Buenos Aires ahora quedó una feria abierta al público. Antes había otra que cerró. Y es porque en la plástica el nivel de convocatoria no es muy bueno. Hoy hacés una muestra y van los amigos y tal vez una tía. Esa es la verdad. Por su puesto que hay dos o tres galerías que convocan y que generan esa ilusión que el artista es algo. Si lo comparás con la música, es mucho más convocante. Y no está sujeta a lo que se dice de un artista sino a lo que ese artista genera en un público que lo convoca. Por lo que hace. En ese sentido el ambiente de la plástica es casi como nada.

– Dada a su participación en salones nacionales, ¿qué premio es el que más recuerda?

– Recuerdo cuando entré por primera vez en su salón. Tardé como 20 años en entrar. Después de haber entrado a dos o tres salones nacionales en Córdoba, cuando tenía unos 20 años, pensaba que tenía que recibir un premio. Ahora, obvio que si gano el primer premio nacional y me aseguro una pensión vitalicia salto en una pata. Reconozco que los premios son algo totalmente relativo. Una vez entré a un salón de San Isidro en el que simplemente había sido aceptada mi obra después de unos 20 años. La sensación que tuve me hizo llorar como un nene porque me pareció que había sido reconocido. Después entendí que persistir en un trabajo como pintor no está unido a los premios. A las ganas de hacer cosas. Mi motor es ese. Después me dieron un tercer premio nacional y no lo podía creer.

Villamor.

– ¿Dónde se puede obtener la obra de Julio Fierro?

– En este momento hay una galería en Buenos Aires que se llama Mundo Nuevo. Está en Callao y casi Quintana. Ahí estoy en una muestra colectiva con otros artistas. Después tengo los dibujos sobre papeles en un espacio que se llama Punto Kiwi. Y además tengo a mi manager que se llama Agustina Del Campo a quien conocí en una feria hace como 15 años. Es una súper genia de las ventas porque no es fácil vender. Ella tenía una galería en la calle Suipacha. Y a veces estoy en algunos otros lugares como en París. Ahora estoy viendo algunas alternativas en Nueva York. Pero eso es algo que cuesta coordinar. Hay que sacar la obra, llevarla, ponerte de acuerdo con el galerista, por ejemplo. Confieso que hace años que básicamente lo que hago es estar en mi taller y el vínculo que tengo con la gente es a través de Agustina que coordina la difusión y la convocatoria al taller. El año pasado, por ejemplo, hice cinco muestras en la primera mitad de 2017 y fue una locura. La de Vicente López estuvo buenísima. Pero volvemos a lo mismo sobre que cuesta mucho la convocatoria de la gente. Uno labura muchísimo, hacés de todo, te ponés en riesgo, te endeudás y después van 10 personas y es ahí cuando viene la caída al precipicio. Donde lo que te salva son las ganas de seguir haciendo cosas. No es joda.

De la plástica a la música y de allí a la arquitectura

– ¿Es Usted un hombre multifacético?

– No. Yo soy siempre el mismo. Si bien cada cosa difiere mucho una de la otra. Es cierto que voy eligiendo o agendándome actividades semana a semana. Hay días en los que tengo que estar en la mañana en alguna obra, a la tarde pinto y a la noche toco música. Todos los miércoles nos juntamos con unos amigos a tocar música en un vagón de tren y tengo millones de cosas más que hacer. Tengo a mi mujer, a mis hijos, tengo la casa.

– ¿Pero Julio Fierro vive más como un artista que como un arquitecto?

– Si, he tenido muchos años en los que estado viviendo pura y exclusivamente del arte. Cuando estoy solo casi que no puedo pintar. Porque la demanda de un cliente y de los gremios es algo que te quita todo el tiempo. Para poder producir una serie tengo que tener tiempo y claridad para resolver lo que estoy haciendo. Cuando lo hago un poco si o un poco bien es cuando comienzo a sufrir. Sufro bastante. Padezco un poco la situación. No estoy riéndome todo el tiempo. Es un bajón. (Risas).

Destino Brasil

– ¿Qué experiencia más notoria recuerda en alguna exposición fuera del país?

– Con Brasil tengo una conexión especial. Tal vez por la cosa musical. Yo soy cordobés y la sierra y el Mato Grosso tienen algo especial para mí. Cada vez que he hecho muestras ahí de pintura me ha ido bien. Ahora con Francia también, en París, quizá por la formación. La cultura de Francia para nosotros los argentinos ha tenido bastante influencia. En Córdoba cuando estudié tenía francés. Entonces ya tenía como un oído de esa lengua, de los músicos o de los escritores. Mi producto refleja en cierto modo ese vínculo. Afuera he tenido buenas experiencias y en las que me sentido ignorado totalmente. Como en Palm Beach. Allí fue que pasé totalmente desapercibido. Después he estado en otros lugares como en Miami que no me ha sido muy grato.

– ¿Qué es eso de los senderos del barrio?

– Ah mirá. Se refiere a una teoría que hace mucho tiempo vengo elaborando. Es todo lo que está dentro de los límites del barrio y sus senderos, sus vinculaciones. Algo, de algún modo, seguro. Es algo que me viene desde muy chico. En el barrio de Alta Córdoba. Cuando tenía seis salía de la casa de mis viejo y podía hacer dos cuadras. Después 10. Después 20 y a medida que van pasando los años la idea del barrio como lugar seguro que uno va explorando y conociendo llegó hasta Nueva York. Para mí el barrio es todos los lugares por donde uno anda y lo voy registrando con una foto. También la idea es como un sendero. Como una arteria donde te parás frente a una cosa como una casa. Un perro o una avenida. Es un catálogo de imágenes a las que llego a través de estas arterias. Que tienen una extensión indefinida. Pero que de algún modo son seguras porque estarían dentro de mi barrio interior, donde no hay fronteras.

Historia de vida

Julio Fierro nació en Córdoba en 1962. Se graduó con el título de Arquitecto en la Universidad Católica de Córdoba en 1987.

A comienzos de los ´80 cursó un corto periodo en la Escuela Municipal de Bellas Artes Figueroa Alcorta.

En cuanto a su carrera como artista se destaca en los últimos años:

-Muestra individual en La Casa de La Cultura de Vicente Lopez, Bs.As., 2017.

-Residencia en la Cité International des Arts, París, 2016.

-3er Premio y Mención en el Salón Nacional Artes Visuales sección Pintura dependiente de la Presidencia de la Nación 2013 y 2012.

-Mención en el Salón Nacional Manuel Belgrano, Museo Sívori 2013.

-Muestra Individual en el Centro Cultural Recoleta 2011.

-Participación en Ferias Nacionales e Internacionales con distintas Galerías de Arte entre las que se destacan:

-Lille Art Up, Lille, France 2017.

-8em Avenue , París, Galería Green Flowers Art Gallery, 2016.

-Behind the Image, Londres, Galería Espacio Gallery 2016.

-Art San Diego y Art Palm Beach , U.S.A, Galería Agustina del Campo, 2014.

-Affordable Art Fair New York y Londres, Art Miami, ArteBa, Galería Praxis, entre 2002 y 2005.

-Jurado en el Concurso Internacional “Toyota Dream Car Art Contest “ 2013, 2014, 2018, Buenos Aires-Japón

Sitio Web: www.juliofierro.com.ar