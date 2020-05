Juntos a la distancia, coros y orquestas alegran el encierro

Coros y orquestas institucionales de la provincia de Mendoza hacen frente al aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus y siguen «encontrándose» para trabajar, pero a la distancia.

Así, la agrupación oficial del parlamento abrió la Asamblea Legislativa interpretando el Himno desde sus casas, la banda de la universidad local enseña a lavarse las manos, mientras que el Coro de niños cantores y la Orquesta Filarmónica provincial difunden sus piezas en la plataforma Mendoza en casa.

Desde cada uno de sus hogares o pequeños estudios de grabación, los integrantes de este puñado de coros y orquestas aprendieron a ensamblar sus audios y aportar voces, sonidos y talentos.

«La idea es generar contenidos desde cada uno de nuestros hogares para que la gente tenga un lugar de esparcimiento, que puedan escuchar, bailar un poco, conectar con la música, disfrutar… y para nosotros es estar al servicio de la comunidad desde nuestro lugar con lo que sabemos hacer», resumió a Telam el músico mendocino Bernardo Ríos, director de la Orquesta Municipal de San Rafael.

Melodías y ritmos que llegan en forma gratuita a las distintas plataformas virtuales y desde los dispositivos resuenan en los hogares, acompañamiento fundamental para estos días de encierro.

Para Ríos, que dirigió estos días un repertorio de jazz con ‘Fly me to the moon’ o ‘All of me’ por el canal YouTube desde el área de Cultura del municipio de San Rafael, el aislamiento social también «es un aprendizaje que obliga a mejorar la calidad, ya que los micrófonos con celulares hacen perder la calidad y hay que perfeccionarlo con los recursos que se puede».

«Nosotros seguimos conectados, tocando y con ganas de hacer cosas. Grabando unas y trabajando en otras mientras preparamos algo patrio para el próximo 25 de mayo con artistas invitados de San Rafael», adelantó el músico.

Los artistas de Mendoza se manifiestan de maneras que hasta hace unos meses eran impensables: por caso, los miembros de la Banda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) grabaron y filmaron íntegramente con teléfonos celulares ‘Seguir viviendo sin tu amor’, del flaco Luis Alberto Spinetta, durante el aislamiento.

A todo ritmo, desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) las voces de los cuatro coros: de Cámara, Universitario, de Niños y el de Jóvenes, también aportaron sus voces para animar puertas adentro de los hogares.

Ornella Cuccia, coordinadora de Comunicación Institucional de esa institución comentó que «el Coro de Cámara grabó jingles para el lavado de manos que se difundieron junto a una animación y otro para quedarse en casa; y está trabajando contenidos pedagógicos para niños y niñas, y otros de entretenimiento con interpretaciones del cancionero popular».

Desde otro sitio, el Coro Universitario «difundió conciertos que había grabado para Semana Santa; y la Orquesta Sinfónica está grabando el Himno de la Universidad y algunos temas de la banda británica de pop rock ‘Coldplay’, todo desde sus casas», destacó la funcionaria.

En sus redes, la Orquesta de la UNCuyo Invita a seguir el ciclo ‘Beethoven250EnCuarentena’ con un recorrido por los distintos instrumentos que la componen, aprender a escuchar las obras celebres y hasta participar de un concurso para saber a qué sinfonía pertenecen a cambio de entradas para el concierto del regreso.

En el marco del 250º aniversario del nacimiento de Ludwig Beethoven, «estamos trabajando con piezas audiovisuales para entender a Beethoven y en otro contenido relacionado a todo lo que quisiste saber de la orquesta y nunca te animaste a preguntar», dijo Cuccia.

Arte, luces, creación y trabajo cada uno pone lo mejor de sí en esto días de encierro sin escenarios ni aplausos y apostando a que el sonido, gran aliado y traidor en ciertas ocasiones, salga lo mejor posible.

Desde el gobierno provincial, los Niños Cantores y la Orquesta Filarmónica también difunden su material pregrabado en la plataforma ‘Mendoza en Casa’.

Otros que se lucieron en vivo desde sus hogares fueron los miembros del Coro de la Legislatura de Mendoza, que dirigidos por Alejandro Scarpetta, abrieron la Asamblea Legislativa del 1 de mayo con su interpretación del Himno Nacional Argentino a través de la plataforma Zoom, justo antes del discurso del gobernador, Rodolfo Suárez.

Así, la tradición musical que se instauró en 2007 no se interrumpió y este año fueron 29 personas quienes se multiplicaron en la pantalla LED de la Legislatura para musicalizar e interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino mientras varios de los funcionarios provinciales presentes se emocionaron visiblemente.