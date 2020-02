Juntos por el Cambio pidió que las causas de Bonadío sigan adelante

La dirigencia de Juntos por el Cambio lamentó hoy el fallecimiento del juez federal Claudio Bonadio y manifestó su deseo de que las causas que el magistrado llevaba adelante «sigan el ritmo que los judiciables precisan para que la justicia llegue a tiempo».

«Lamentamos el fallecimiento de Bonadio. Le brindamos nuestro más sentido pésame a la familia y colaboradores del juez. Desde Juntos por el Cambio esperamos que las causas que él llevaba adelante sigan el ritmo que los judiciables precisan para que la justicia llegue a tiempo y sea verdaderamente justicia», expresaron los dirigentes en un comunicado de prensa.

El texto lleva la firma de los integrantes de la mesa nacional de JXC: el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo; la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto y el presidente del bloque de diputados y titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

En el comunicado, los dirigentes afirmaron que «uno de nuestros valores inclaudicables, como Juntos Por el cambio, es seguir trabajando por una justicia autónoma del poder e independiente, que sea el equilibrio que todo sistema precisa».

Bonadio, quien falleció está mañana a los 64 años, en su casa del barrio porteño de Belgrano, a raíz de un tumor cerebral, había tomado licencia hasta marzo próximo y se encontraba con cuidados paliativos en su domicilio, según informaron fuentes judiciales.