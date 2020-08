La curiosa foto que circula en las redes de Paul Walker

El actor falleció el 30 de noviembre de 2013 en California, tras estrellar su auto y que éste se incendiara, por causa del exceso de velocidad. ​

Una fotografía de 2013 donde el actor Paul Walker se muestra bromeando con un niño ha revolucionado las redes sociales durante las últimas horas.

Todo inició cuando Boatering, usuario de Reddit, compartió la instantánea tomada por su padre ese año, cuando apenas era un niño. En la imagen se puede ver al joven junto a Paul Walker, el fallecido actor de la saga Rápido y Furioso.

→Rumores y curiosidades acechan la memoria de Paul Walker

De acuerdo con Boatering la foto fue tomada en un autódromo. Tras reconocerlo, su padre le pidió a Walker si podía tomarle una foto junto a su hijo. El actor, que en ese momento tenía el uniforme del equipo AE Performance accedió.

La situación difundida durante los últimos días en esa red social es graciosa por partida doble. En primer lugar porque, a su corta edad, el chico no tenía idea que lo estaban fotografiando junto a la estrella de Hollywood. En segundo, por la broma que Walker le hizo y que pasaría a formar parte del anecdotario de su familia.

“Papá me llevó al autódromo hace siete años. Miren a Paul Walker, que me metió un dedo en la nariz”, escribió Boatering. Más allá del recuerdo, la fecha de la foto tiene un especial significado para los amantes de la saga.

Boatering, usuario de Reddit, compartió la instantánea donde posa junto al actor. Foto Reddit, usuario Boatering

Paul Walker falleció el 30 de noviembre de 2013 en California, tras estrellar su auto y que éste se incendiara, por causa delexceso de velocidad. ​

El coche se estrelló contra un poste de la luz y dos árboles en la curva de la calle Hércules, en Valencia, Santa Clarita, California, a una velocidad de unos 72 km/h; tras el impacto el vehículo estalló en llamas. El accidente fue filmado por una cámara de seguridad de la calle.

​Las autoridades determinaron que su socio y amigo Roger Rodas conducía el coche, mientras que Walker era el pasajero. ​El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles declaró que ambas víctimas fallecieron en el acto.

Tras su muerte, tres películas en las que había participado, fueron estrenadas: Hours (2013), Brick Mansions (2014) y Fast & Furious 7 (2015). La canción See You Again de Wiz Khalifa nominada a los Golden Globes a la mejor canción original, parte de la banda sonora de Fast & Furious 7, es un homenaje a Walker.