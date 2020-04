La experiencia de dos deportistas becados para la universidad

Ambos fueron beneficiados con el programa de Becas para Deportistas Federados que impulsa la Subsecretaría de Deportes junto a instituciones educativas de Mendoza.

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través de la Subsecretaría de Deportes junto las universidades Maza, Mendoza, Congreso, UTN Regional Mendoza y UNCuyo, más el instituto de nivel superior Fundación Universitas, posibilitan gracias a un acuerdo, el otorgamiento de becas al 100% y 50% para empezar, continuar o finalizar sus estudios en las carreras que estas instituciones ofrecen. En 2019 el número de becas ascendió a 50, entre todas las universidades.

Entre todos los deportistas que se benefician año a año se encuentran Natalia Vico (27), jugadora con una gran trayectoria en balonmano y licenciada en Educación Física y Fabián Lauletta (21), jugador de futsal y estudiante de Kinesiología. Tanto Natalia como Fabián se postularon para la Universidad Maza y obtuvieron beca al 50%.

Vico se postuló para la beca en el 2013 y desde ese año al 2017, conservó la beca para estudiar en la Maza. “La ayuda económica que me dio la universidad fue re importante porque cuando yo empecé a estudiar, tenía que llevar a la par la carrera de deportista, entonces sí o sí necesitaba la ayuda. Como me pagaba la facultad, al darme la beca del 50% me alivianaron muchísimo. Mis papás no me la iban a poder pagar, por lo que fue una gran ayuda. Siempre voy a estar muy agradecida”.

Actualmente Natalia es licenciada en Educación Física y trabaja como docente de la cátedra de Sóftbol de su carrera: “estoy muy agradecida de formar parte de la familia de la Universidad Maza, todo lo que me brindaron es muchísimo para mí. Agradezco profundamente a Natalia Cini, Germán Casado y Emilio Soares Da Costa”.

Por su parte, Fabián se postuló a la beca en 2018 pero debido a que representó al país en la selección nacional en el mundial de Futsal C20 en Valledupar, Colombia (logrando el subcampeonato), se dio de baja y comenzó la carrera de Kinesiología en 2019.

“Para mí poder obtener una beca gracias a lo que amo, que es ser deportista y hacer futsal, es un privilegio. Estoy en segundo año de la carrera. Entreno a la categoría menor de la universidad y formo parte del equipo federado. Así es que estoy muy bien, estoy contento, también agradezco a German Casado por el acompañamiento y espero poder recibirme en la facultad” destacó el deportista.

El programa Becas de Estudio para Deportistas Federados, tiene como objetivo el desarrollo de nuestros deportistas, en los aspectos físico, técnico, táctico, social y educativo, buscando así el desarrollo del alto rendimiento para Mendoza.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapettta, afirmó que “el Estado, no el gobierno de turno, viene desde hace mucho con estos programas, por lo que ya son política de Estado. Nosotros acompañamos y hacemos nuestro aporte, pero el esfuerzo más importante lo realizan las universidades”.

En la misma línea, el director de Deporte Federado y Alto Rendimiento, Rodrigo Araya, señaló que desde el inicio de la gestión, se busca afianzar los programas ligados a la educación. “Es importante y nos pone muy contentos, que cada año el número de becas que brindan las universidades a los deportistas crece significativamente”.