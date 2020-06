La fiscalía alemana confirma la muerte de Madeleine McCann

A más de diez años de su desaparición, el caso de Madeleine McCann ha sido reactivado. La menor desapareció en un hotel de Praia da Luz, Algarve, en Portugal en el 2007. De acuerdo a diversos reportes, Madeleine fue sustraída de su habitación mientras dormía en compañía de sus hermanos, pues sus padres se encontraban cenando con unos amigos a unos cuantos metros de la habitación.

El caso fue cerrado en 2008 por las autoridades de Portugal sin arrojar respuesta alguna, y hace un par de semanas se dió a conocer que el caso fue retomado por las autoridades inglesas y alemanas, quienes, de acuerdo a diversos medios, han informado a través de una carta dirigida a los padres de la menor que cuentas con rotundas pruebas de que ésta está muerta, sin embargo, no pueden informar más.

«Tenemos evidencia concreta, pero no puedo decir por qué está muerta. Ya no se trata de una desaparición, sino de un asesinato. No podemos poner nuestras cartas sobre la mesa explicándoles por qué creemos que su hija está muerta», señaló Hans Christian Wolters, fiscal de Braunschweig, a través del ya mencionado escrito.

De acuerdo a Wolters, el motivo por el cual no pueden dar explicaciones sobre la confirmación del asesinato de Madeleine McCann, se debe a que la investigación aún continúa activa, por lo que revelar cualquier dato podría poner en peligro el curso de la investigación.

Por su lado, los padres de McCann no han dado declaración alguna, pero hace unas semanas recordaron a su hija, quien estaría cumpliendo 17 años, con un emotivo emotivo mensaje: “Hace 13 años que no estamos con Madeleine. Su cumpleaños 17 será en las próximas semanas… esto nos trae a casa, tangible y dolorosamente, lo que te hemos echado de menos y te seguimos echando de menos como familia».

Christian Brückner, el principal sospechoso

Desde que se reactivó la investigación, todo apunta a Christian Brückner como el principal sospechoso, pues este hombre de 43 años, vivió en Algarve durante el período en el que la menor desapareció. Durante su estancia en dichas tierras, Brückner trabajó en el área de Lagos y diversos reportes afirman que se ganaba la vida a través de delitos como el robo hoteles y apartamentos vacacionales, además del tráfico de drogas. Cabe mencionar que Christian Brückner también ha sido condenado a prisión por abuso sexual a menores.