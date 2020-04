La gestión Rufeil «está concentrada» en la salud de San Martín

Los recursos departamentales de la actual gestión del intendente del Este mendocino, Raúl Rufeil, están concentrados en las distintas acciones sanitarias que ha venido instrumentando hace casi un mes cuando se declaró la pandemia del coronavirus en Argentina y, por ende, en Mendoza.

Así lo explicó secundado por el coordinador del Comité de Crisis departamental, Daniel Llaver, con quien argumentó que «toda la gestión está concentrada en la actual etapa de contención de la pandemia por el coronavirus mientras planteamos distintos escenarios para atender una posible situación de emergencia ante lo que puede llegar a venir», dijo, refiriéndose a la estrategias que está diseñando con su equipo de especialistas y a tono con lo que se está ordenando «tanto desde la Nación como del Gobierno de la provincia de Mendoza», apuntó.

A 19 días de que se decretó la cuarentena obligatoria el jefe comunal que sucedió al peronista Jorge Omar Gimenez analizó la situación desde su posición de gobierno y también desde su especialidad de médico cirujano (pediatra).

«Hasta el momento no hay ningún caso -en San Martín-, solamente han habido unos cinco sospechosos. No tenemos que ponernos contentos pero tampoco alarmarnos. Estamos muy atentos y trabajando para tratar de detectar los primeros casos con el fin de contener la curva de contagio en forma progresiva y no todos los casos juntos que se podrían llegar a presentar en las próximas semanas», alertó a su turno Daniel Llaver, quien también es médico y durante la gestión de Alfredo Cornejo -como gobernador de Mendoza- coordinó a todos los efectores sanitarios del Este provincial.

Rufeil explicó que, según «la estimación del subsecretario de Salud de Mendoza -Oscar Sagás-, se podrían llegar a esperar unos 8 mil casos en la provincia». Cálculo que por el momento no tiene algún asidero científico. «Eso obedece más a una estimación de tipo matemática», manifestó el intendente.

Basado en lo que se ha observado en otras latitudes mundiales donde el COVID-19 ha hecho estragos, Rufeil insistió en «seguir trabajando en la prevención debido a que aún se cuenta solamente con subregistros de información actualizada de posibles casos», dijo refiriéndose a la falta de información imperante debido a la escasés, por ejemplo, de testeos en Argentina si se compara la estadística frente a otros países como Chile.

Especialmente le solicitó a la comunidad sanmartiniana que preste «una especial atención a los adultos mayores que habitan en el departamento. Por eso es que tenemos que seguir concentrados en la inmediatez e insisto en que la población debe estar muy ocupada en la prevención de la enfermedad, básicamente, a través del aislamiento social», reforzó.

El máximo funcionario de San Martín además aseguró que «el -Hospital- Perrupato tiene la campana -de flujo laminar- para realizar el cultivo viral y poder determinar si se está frente a un caso positivo o falso positivo» indicó.

Hizo hincapié en que «de nada sirve poner muchos efectivos policiales en la calle si la gente no colabora y realiza, por ejemplo, reuniones familiares», criticó.

Mauricio Petri, Secretario de Gobierno de Rufeil, por su parte manifestó que «el municipio ha salido a controlar precios aunque no es competencia directa de las comunas, sí en nuestro caso -de departamento mendocino- de la provincia».

En términos financieros, Rufeil, apuntó que si bien ya venía con algunas complicaciones -el departamento de San Martín respecto a la deuda que asumió de la gestión pasada- «este escenario lo ha complicado».

Elisabeth Crescitelli, Secretaria de Hacienda -y exministra de Salud de la gestión Cornejo- reflexionó sobre las deudas que encontró al momento de asumir -de unos seis meses con los proveedores del Estado municipal-: “Con muchísimos recortes de gastos corrientes hemos logrado acordar con los proveedores planes de pagos. Eso nos ha permitido cumplir con los pagos de los salarios para sostener la integridad de la gran familia municipal que tenemos”, aseguró.

Llaver confirmó que»el municipio está trabajando en forma coordinada con otras organizaciones estatales provinciales y nacionales con el fin de luchar contra la pandemia del coronavirus en San Martín».

«Con los efectores de la salud, con la policía, con defensa civil y a través del comité de crisis conformado en el Departamento de General San Martín y que está coordinado por el doctor Daniel Llaver, actual presidente del Concejo Deliberante del departamento», añadió Rufeil.

El coordinador del Comité de Crisis narró: «Venimos trabajando en equipo aproximadamente desde hace un mes. Estamos uniendo información oficial y coordinando todos los eslabones que deben estar comunicados con el fin de llevar adelante distintas estrategias frente al problema que nos toca vivir».

El Hospital Perrupato, cuyo director es el doctor Omar Dengra, se está adaptando ediliciamente y preparando en cuanto a capacitación para atender a los posibles casos de coronavirus que esperan ser detectados en San Martín.

«Hoy les quiero informar que el hospital está con una ocupación mínima. Estamos tratando que se vaya despejando áreas con el fin de que se ocupe de los casos más graves que pensamos que ven a venir», advirtió Llaver.

«Hay varias hipótesis, tanto de mínima, media y máxima instancia. Nosotros nos estamos preparando para la de máxima. El Perrupato se está adaptando para recibir consultas con síntomas respiratorios en un área especial y por otra parte para otras dolencias que no estén vinculadas a la pandemia», explicó el hijo del exgobernador Santiago Felipe Llaver.

Para están trabajando con otros efectores, tanto públicos como privados. «Por ejemplo con el Hospital de Santa Rosa. Además estamos elaborando anillos de contención de complejidad creciente, para que quienes tengan síntomas para ser atendidos no vayan todos al Perrupato. Cuando así lo amerite el caso serán derivados al Perrupato», describió Llaver.

También se ha hecho un relevamiento de espacios que puedan ser utilizados como albergues para el trabajo de mitigación del coronavirus en la región. «Por ejemplo, cuando se necesiten espacios de aislamiento para una primera etapa de atención. Ya están vistos los albergues, por ejemplo, del Club San Martín, o los del camping del Círculo Médico o el albergue municipal del Barrio San Pedro. Esto no es con el fin de que pensemos que serán una suerte de hospitales alternativos. Los enfermos de coronavirus serán atendidos en el Perrupato», amplió.

Respecto a las donaciones y aportes el municipio ha instrumentado una cuenta única para recibir distintas aportes de parte de la población.

«También hemos avanzado en una reserva de voluntarios que en total son casi 300 personas con distintas especialidades que ya las tenemos identificadas y que no pertenecen al grupo de riesgo ante la pandemia», cerró Llaver.