La mayoría del fútbol de Uruguay vuelve a las prácticas

Quince planteles de primera división del fútbol de Uruguay reanudarán mañana los entrenamientos presenciales en diferentes escenarios con miras a la continuidad del torneo Apertura, que fue interrumpido en marzo pasado a causa del coronavirus.

Los equipos volverán a practicar con estrictos protocolos de seguridad, luego de que los jugadores hubieran sido testeados de Covid-19 durante la semana pasada.

El único conjunto que se adelantó y arrancó los trabajos una semana atrás es Montevideo Torque City, que -bajo la órbita del DT argentino Pablo Marini (ex Newell’s Old Boys)- inició «las labores en el complejo Daniel Marsicano», según indicó el portal de Tenfield.

El último campeón, Nacional, a las órdenes del técnico Gustavo Munúa, pondrá primera mañana en el complejo Los Céspedes, en horario matutino. El delantero cordobés Gonzalo Bergessio (ex San Lorenzo) está entre los convocados, al igual que el mediocampista Claudio Yacob (ex Racing Club).

También regresará a las actividades el equipo de Peñarol, con la conducción del DT Diego Forlán (ex atacante de Independiente). Será en el predio Los Aromos.

Algunos jugadores argentinos practicarán mañana en sus respectivos equipos. Así, el arquero Andrés Mehring (ex Colón de Santa Fe) y el atacante Joel Acosta (ex Aldosivi de Mar del Plata) lo harán en Liverpool; el defensor Agustín Heredia (ex Boca Juniors) en Cerro Largo y el delantero Luciano Nequecaur (ex Nueva Chicago) en Danubio.

Si las condiciones sanitarias lo permiten, el eventual regreso de la actividad futbolística se producirá el 15 de agosto.