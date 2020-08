La peste de Artaud y la película filmada en cuarentena

Hambre | espacio cine experimental apresenta:ANTONIN ARTAUD'S THE THEATRE AND THE PLAGUEApresentação do filme seguido de bate-papo com o diretor e os artistas colaboradores.Temos o prazer de lançar o nosso mais novo projeto CineHambre, sala de cinema virtual que aspira a promover contágios afirmativos e vitalistas por entre imagens em meio à pandemia em curso. Nesta sessão de apertura apresentaremos o longa-metragem “ANTONIN ARTAUD'S THE THEATRE AND THE PLAGUE” produzido pela renomada Taanteatro Companhia e com direção de Wolfgang Pannek