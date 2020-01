Ranking de las 20 peores películas de la década

El portal estadounidense Vulture, realizó un listado de las 20 peores películas de los últimos diez años, y causó gran revuelo. Despertó opiniones de todo tipo, principalmente porque películas taquilleras como ‘Avengers: Endgame’, ‘El Rey León’ o ‘Glass’, integran este ranking.

20) You’re Next – 2011

La única película no tan conocida del listado fue catalogada de “poco convincente y actuación pésima”.

19) Viento Salvaje (Wind River) – 2017

Este film supo recibir bastantes elogios, pero este no fue el caso. Según Vulture, este thriller con Jeremy Renner y Elizabeth Olsen no es más que “la fantasía de un vaquero autocomplaciente”.

18) Glass – 2018

Esta película fue criticada por su ritmo «fúnebre» y sus “diálogos torpes”.

17) Suspiria – 2018

Esta película es bastante extraña y críptica, y el portal estadounidense la consideró «insoportable».

16) Sex and the city 2 – 2010

El film muestra “al cuarteto de Nueva York interpretando a estadounidenses feas en Abu Dhabi y calificándolas de empoderamiento”, critican desde Vulture.

A diferencia de otras, esta película sí recibió pésimas críticas cuando se estrenó.

15) I Am – 2010

Documental del director de la saga “Ace Ventura” sobre su propia tragedia personal.

14) Los ilusionistas: Nada es lo que parece (Now you see me) – 2013

Este film fue considerado pésimo. Sus trucos fueron catalogados como «ridiculos» y los personajes «irritantes».

13) El regreso de Mary Poppins (Mary Poppins return) – 2018

“La presencia de Mary es extremadamente fría. La trama es torpe y las canciones compiten entre sí para ser menos memorables”.

12) El legado Bourne (The Bourne Legacy) – 2012

En esta película, para los estadounidenses el problema se centra en la actuación de su protagonista, Jeremy Renner.

11) El bosque de los sueños (The Sea of Trees) – 2015

Ni la dirección del reconocido Gus Van Sant ni la actuación de Matthew McConaughey evitó que esta película fuera tildada de predecible.

10) Escuadrón suicida (Suicide Squad) – 2016

Acá muchos coinciden que el papel de Margot Robbie como Harley Quinn fue uno de los más destacados pero, al parecer, fue lo único que tuvieron para rescatar.

Lo que sí podemos destacar, es que varios looks fueron usados para múltiples fiestas de disfraces.

9) Nutcracker 3D – 2010

“La película tiene tantas ideas terribles que la ejecución terrible es casi irrelevante”, afirman en Vulture.

8) El Sueño de Walt (Saving Mr. Banks) – 2013

La película que narró la relación entre Walt Disney y la autora de Mary Poppins, fue criticada por su excesivo sentimentalismo.

7) Ocean’s 8 – 2018

A esta versión femenina de ‘La gran estafa’, la tildaron de «un robo sin motivaciones». Aunque hubo una buena… el elenco fue catalogado como «fenomenal».

6) Crepúsculo Amanecer: Parte 2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2) – 2012

Sin vueltas, la consideraron meramente “comercial y mediocre”.

5) Hobbit (la saga completa) – 2012 a 2014

“Una película terrible, con cero impulso narrativo, personajes completamente olvidables (…) Un caso de estudio sobre cómo no hacer una película”, ¿realmente para tanto?

4) El Rey León (The Lion King) – 2019

Quizás para los críticos de Vulture, hubiese sido mejor que no saquen otra versión de esta gran película. Consideraron este film “menos ingenioso, menos expresivo y menos vibrante” que la versión animada.

3) Iron Man 2 – 2010

“Confusa, tediosa y llena de clichés”, son la críticas contra el film que cuando se estrenó recibió comentarios tibios, pero no tan lapidarios.

2) La Momia (The Mummy) – 2017

Esta remake con Tom Cruise fue considerada «un fiasco».

1) Avengers: Endgame – 2019

Sin dudas esta película fue una de las más esperadas por muchos, de hecho, se ubicó entre las más taquilleras. Sin embargo, para la crítica estadounidense este film se ganó el puesto número uno de las peores de la década.

“Pocas migajas de cine decente”, lanzaron y aseguraron que no pudieron darle un buen cierre a la saga. Lo único bueno que rescataron fueron los efectos visuales, «los mejores de todo Marvel”.